Поздняков: Форма сборной России на Олимпиаду-2022 согласована

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что форма, в которой сборная России поедет в Пекин на зимние Олимпийские игры-2022, уже согласована.

"Буквально неделю назад окончательно согласовали состав формы. Традиционно были сложности, была дискуссия, но по тем позициям, на которых мы настаивали, удалось убедить коллег. Концепция схожа c тем, что было в Токио. Будут все цвета российского триколора, эмблема ОКР. Потерпите, в начале декабря форма будет презентована широкой публике", - поведал Поздняков на пресс-конференции, посвященной подготовке к Олимпиаде.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сборной России запрещено размещать государственную символику на экипировке. Кроме того, на церемониях награждения отечественных спортсменов не будет звучать национальный гимн Российской федерации. На Олимпиаде в Токио гимн заменил отрывок из первого концерта Петра Чайковского.