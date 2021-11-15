В Москве прошел чемпионат Европы по "BMX фристайл парк"

В столичном Music Media Dome в течение двух дней проходил чемпионат Европы по новой олимпийкой дисциплине "BMX фристайл парк", дебютировавшей в программе летних Игр минувшим летом в японском Токио.

Соревнования по "BMX фристайл парк" организуются на трассе специально сооруженного рельефного скейт-парка. Выступление оценивается по сложности, оригинальности и качеству исполнения различных прыжков и кульбитов. Результаты лихих велоакробатов выставляются в оценках.

В Токио в турнире россияне участвовали, но наград не добились. Зато сейчас в Москве наш олимпиец Ирек Ризаев завоевал "серебро", уступив в финале только французу Энтони Жанжану. На пьедестале почета компанию Ризаеву составил еще один наш велосипедист: у Константина Андреева "бронза". Всего в мужском турнире выступили 26 спортсменов. У девушек конкуренция была не такая мощная - на старт субботней квалификации вышли 11 участниц. В итоге после вчерашнего финала призовую тройку составили Никита Дюкарро из Швейцарии, немка Лара-Мари Лессман и представительница Испании Тереса Фернандес-Миранда.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион по шоссейным и трековым гонкам Вячеслав Екимов поблагодарил руководство Европейского союза велосипедистов (UEC) за доверие провести континентальный чемпионат в зрелищной дисциплине, где на ведущих ролях молодежь. В первенстве Старого Света могли участвовать спортсмены в возрасте с 15 лет.

Турнир был организован ФВСР под эгидой UEC совместно с Минспорта России и департаментом спорта города Москвы.