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15.11.2021 01:38
Рубрика: Спорт

В Москве прошел чемпионат Европы по "BMX фристайл парк"

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 258(8609)
В столичном Music Media Dome в течение двух дней проходил чемпионат Европы по новой олимпийкой дисциплине "BMX фристайл парк", дебютировавшей в программе летних Игр минувшим летом в японском Токио.

Соревнования по "BMX фристайл парк" организуются на трассе специально сооруженного рельефного скейт-парка. Выступление оценивается по сложности, оригинальности и качеству исполнения различных прыжков и кульбитов. Результаты лихих велоакробатов выставляются в оценках.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Японии хотят провести еще одну Олимпиаду - зимнюю

В Токио в турнире россияне участвовали, но наград не добились. Зато сейчас в Москве наш олимпиец Ирек Ризаев завоевал "серебро", уступив в финале только французу Энтони Жанжану. На пьедестале почета компанию Ризаеву составил еще один наш велосипедист: у Константина Андреева "бронза". Всего в мужском турнире выступили 26 спортсменов. У девушек конкуренция была не такая мощная - на старт субботней квалификации вышли 11 участниц. В итоге после вчерашнего финала призовую тройку составили Никита Дюкарро из Швейцарии, немка Лара-Мари Лессман и представительница Испании Тереса Фернандес-Миранда.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион по шоссейным и трековым гонкам Вячеслав Екимов поблагодарил руководство Европейского союза велосипедистов (UEC) за доверие провести континентальный чемпионат в зрелищной дисциплине, где на ведущих ролях молодежь. В первенстве Старого Света могли участвовать спортсмены в возрасте с 15 лет.

Турнир был организован ФВСР под эгидой UEC совместно с Минспорта России и департаментом спорта города Москвы.

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