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15.11.2021 20:39
Рубрика: Спорт

Российской команде грозит предпоследнее место на ЧЕ по регби

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
Мужская сборная России по регби болезненным гостевым поражением от Испании завершила свое участие в чемпионате Европы-2021. В Мадриде в присутствии пяти тысяч зрителей наша команда уступила с разгромным счетом 12:49 (счет первой половины - 0:21).

Необходимо сразу пояснить, что под названием "чемпионат Европы" на самом деле проводятся соревнования команд второго эшелона Старого Света. Лучшие сборные континента выступают в "Турнире шести наций" - Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс, Франция и Италия.

Фото: Getty Images
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Россияне, руководимые валлийцем Лином Джонсом, в нынешнем чемпионате до игры с испанцами одолели Румынию (18:13), Нидерланды (35:8), но оказались слабее Грузии (6:23) и Португалии (26:49).

Уже в дебюте встречи в Мадриде наши парни после удаления Валерия Морозова остались в меньшинстве. Хозяева при мощной поддержке трибун умело этим воспользовались.

Теперь "медведям", как принято называть нашу команду в регбийном мире, грозит повторение худшего в истории выступлений на этом уровне результата - предпоследнее, пятое место. В дивизионе осталось провести 18 декабря заключительный матч Нидерланды - Испания. В случае весьма вероятной победы гостей Россия упадет на строчку ниже с ее нынешней четвертой позиции в таблице.

В последние годы благодаря недюжинному административному ресурсу Федерации регби России и современным медийным технологиям у вида спорта в стране сложился благополучный имидж. Но ни частые телетрансляции, ни ежемесячный глянцевый журнал не заменят главного - спортивного результата. Здесь явный провал.

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