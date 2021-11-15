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15.11.2021 17:19
Рубрика: Спорт

Сборная Португалии проиграла сербам и упустила прямую путевку на ЧМ-2022

Текст: Илья Соболев
Групповой этап европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре, близок к завершению. Сегодня станут известны все десять сборных, пробившихся в Катар напрямую, а также команды, которые продолжат борьбу за оставшиеся три путевки в стыковых матчах.
Сразу после матча с сербами капитан португальцев Криштиану Роналду не смог сдержать слез. Фото: GettyImages Сразу после матча с сербами капитан португальцев Криштиану Роналду не смог сдержать слез. Фото: GettyImages
Сразу после матча с сербами капитан португальцев Криштиану Роналду не смог сдержать слез. Фото: GettyImages

Напомним, участие в первенстве планеты гарантирует первое место в группе. В стыках сыграют сборные, занявшие в группах вторые места плюс две лучшие команды по рейтингу Лиги наций 2020/2021. К сегодняшнему дню бронировать билеты в Катар могут Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Определены семь возможных соперников сборной РФ в стыковых матчах ЧМ-2022

В группу стыкующихся попали сборные Португалии, России, Северной Македонии, Швеции, Шотландии. От Лиги наций к ним уже точно присоединится Австрия.

Читателей, вероятно, смутил тот факт, что в числе команд, уже получивших путевки на ЧМ-2022, отсутствует Португалия. Но здесь нет никакой ошибки. И это пока главная сенсация квалификации.

У Криштиану Роналду и компании были все шансы пробиться в Катар напрямую. Для этого в заключительном туре группы "А" им нужно было просто не проиграть Сербии. Похожая задачка была у россиян, только португальцы играли при 65 тысячах своих болельщиках на лиссабонском стадионе "Да Луш" и считались явными фаворитами. И тем не менее хозяева не справились. Устраивавший их счет держался почти до самого конца. А на 90-й минуте случился гол Александра Митровича, отправивший Португалию в стыки. Сказать, что итог стал большим разочарованием для всех - не сказать ничего. Оцените заголовки ведущих португальских изданий: "Убожество", "Стыд на весь мир", "Полное затмение".

Тяжелее всех фиаско пережил, кажется, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Матч ему не удался: впервые в квалификациях ЧМ он ни разу не пробил в створ.Операторы выхватили эпизод, как Криштиану сразу после игры раздраженно пообщался с наставником своей сборной Фернанду Сантушем. Потом на пресс-конференции специалист объяснил, что конфликта не было. Просто Роналду вспомнил первый матч с Сербией в Белграде. Там при счете 2:2 судьи ошибочно не засчитали чистый гол португальца в добавленное время. Есть отчего расплакаться. Собственно, фотографы и запечатлели Роналду со слезами на глазах. Впрочем, слезы лить рано. В стыках португальцы снова будут среди фаворитов.

"Убожество", "Стыд на весь мир" - так отреагировали на поражение своей команды португальские СМИ

Отметим, что параллельно судьба путевки на ЧМ-2022 решалась и в группе "В". Там испанцам тоже требовалось не проиграть на своем поле шведам. Подопечные Луиса Энрике поставленную задачу перевыполнили - 1:0.

Вчера списки обладателей путевок в Катар и участников стыковых матчей должны были пополниться командами еще из двух групп. В группе "С" на первое место претендовали Италия и Швейцария. Перед последним туром у сборных было равное количество очков. А в группе "I" англичанам, чтобы оборонить первое место от поляков, требовалось всего-то не проиграть Сан-Марино. Матчи в названных группах завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Наконец, сегодня наступит развязка еще в трех группах. В группе "D" первое место застолбила Франция, а за второе борются Украина (9 очков) и Финляндия (11). "Жовто-блакитным" нужно непременно обыгрывать Боснию и надеяться на поражение финнов, принимающих французов. Группу "Е" выиграла Бельгия, вторую строчку разыгрывают Уэльс и Чехия, которые встретятся с Бельгией и Эстонией, соответственно. Впрочем, обе команды уже попали в стыки: одна из этих команд выйдет со второго места из группы, другая - по рейтингу Лиги наций.

Фото: AFP/FRANCK FIFE
Бельгия и Франция досрочно вышли на ЧМ-2022

Самая жаркая ситуация в группе "G", где на прямую путевку в Катар претендуют сразу три команды - Нидерланды (20 очков), Турция (18) и Норвегия (18), причем голландцы играют с норвежцами очно. У голландцев самое выгодное положение: для выхода на ЧМ-2022 им хватит победы. Остальным нужно побеждать и оглядываться на соперников.

Где будем смотреть

16 ноября, вторник, "Матч ТВ"

22.35. Нидерланды - Норвегия. Прямая трансляция

"Матч! Футбол 1"

22.35. Босния - Украина. Прямая трансляция

"Матч! Футбол 2"

22.35. Финляндия - Франция. Прямая трансляция

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