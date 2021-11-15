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15.11.2021 01:10
Рубрика: Спорт

Сербия обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Определились еще две команды, которые заняли первые места в своих отборочных группах. Это сборные Сербии, которая сенсационно переиграла Португалию с Криштиану Роналду, и Испания.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В группе А в решающем матче за первое место встречались команды Португалии и Сербии. Криштиану Роналду и его партнеры хотели добыть путевку на чемпионат мира. И уже на второй минуте встречи они открыли счет. Отличился полузащитник Ренату Саншеш, который смог переиграть вратаря гостей. Но на 33-й минуте Душан Тадич пробил по воротам, а голкипер Руй Патрисиу сыграл крайне неудачно и не смог спасти свою команду.

Фото: AFP/FRANCK FIFE
Бельгия и Франция досрочно вышли на ЧМ-2022

Развязка наступила в самом конце встречи. Александар Митрович забил победный гол и обеспечил Сербии выход на ЧМ-2022. Португалия теперь поборется за поездку в Катар в стыковых матчах, куда ранее попала и сборная России.

Сыграет на чемпионате мира и Испания. Швеция стала участником стыковых игр.

Таким образом, определились уже 9 участников ЧМ-2022 - Катар, Германия, Дания, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания.

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