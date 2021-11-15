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15.11.2021 06:15
Рубрика: Спорт

В европейской квалификации ЧМ-2022 идут решающие матчи группового этапа

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8609)
Сборная России 14 ноября могла выйти на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Для этого команде Валерия Карпина нужно было не проиграть в гостях хорватам. После первого тайма счет был 0:0.
На матч против хорватов сборную России с капитанской повязкой вывел Георгий Джикия (No14). Фото: AP На матч против хорватов сборную России с капитанской повязкой вывел Георгий Джикия (No14). Фото: AP
На матч против хорватов сборную России с капитанской повязкой вывел Георгий Джикия (No14). Фото: AP

Как и следовало ожидать, со стартовых минут хорваты обрушились на наши ворота, прямо как ливень, зарядивший в городе в день игры. Некоторые моменты, созданные хозяевами, были действительно опасными. Например, когда Андрей Крамарич пробил головой прямо из центра штрафной, но, к счастью, попал аккурат в нашего вратаря Матвея Сафонова. Тот же Сафонов несколько раз уверенно сыграл на выходах, а еще в красивом прыжке отразил труднейший удар Марсело Брозовича. У россиян в первом тайме мяч задерживался не часто, но к перерыву на табло остались устраивавшие гостей нули.

Фото: REUTERS
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Для понимания, напомним регламент. Напрямую на ЧМ-2022 от Европы попадут победители десяти групп (наши выступают в группе "G"). Команды, занявшие вторые места вместе с двумя сборными, квалифицировавшимися через Лигу наций 2020/2021, продолжат борьбу еще за три путевки в двухэтапных стыковых матчах.

Накануне в отборочных группах стартовал заключительный тур, матчи которого пройдут также сегодня и завтра. По их итогам станет окончательно ясно, кто точно едет в Катар, кто попал в стыки, а кто остался ни с чем. Впрочем, сразу четыре сборные завоевали путевки на чемпионат мира досрочно. Это Германия, Дания, Франция и Бельгия

Дания на кураже

Немцы и датчане решили все вопросы еще в октябрьское окно: оставшиеся матчи для них формальность. Что не повод расслабляться. Бундестим, выступающая в группе "J", к примеру, уничтожила Лихтенштейн - 9:0, причем проигравшие умудрились забить два автогола. На вторую строчку в этой группе претендовали Северная Македония, Румыния и теоретически Армения. У последних были наименьшие шансы: вчера им требовались крупная победа над Германией и осечки конкурентов.

Датчане, в свою очередь, проводят просто выдающийся отборочный цикл. Кураж, который они поймали на Евро-2020 минувшим летом, дойдя до полуфинала, похоже, никуда не делся. Дания выиграла все девять матчей в группе "F" с разницей забитых и пропущенных 30-1. Единственный мяч скандинавы пропустили в последней игре против Фарерских островов - 3:1. Кстати, второе место тут заранее застолбили шотландцы. Поэтому сегодняшний матч Шотландия - Дания не будет иметь абсолютно никакого турнирного значения.

Мбаппе сыграл в покер

Сборные Франции и Бельгии пополнили состав участников ЧМ-2022 только на выходных. Французы стали первыми в группе "D": перед последним туром у них ни одного поражения, больше всех забитых и меньше всех пропущенных мячей. При этом подопечные Дидье Дешама толком и не показали своего максимума в отборочном цикле. Они трижды сыграли вничью, а из 16 мячей половину забили накануне, раздавив Казахстан, - 8:0.

Сборные Дании и Германии гарантировали себе прямые путевки в Катар еще в октябре. На выходных к ним присоединились Франция и Бельгия

Уже к перерыву счет был 3:0, но "синие" и не подумали останавливаться.

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- Мы были в правильном темпе. Мы могли расслабиться после перерыва. Но нет, мы продолжили в том же темпе. Это было уважение к сопернику. Это очень красивый футбольный вечер, - констатировал Дешам после игры.

Главным героем этого вечера стал Килиан Мбаппе, оформивший покер. Любопытно, что он первый француз за 63 года, сумевший забить четыре мяча в отдельно взятом матче.

За второе место в группе "D" сражаются сборные Финляндии (11 очков) и Украины (9). Финны во вторник сыграют дома с немотивированными французами, а "жовто-блакитные" с Боснией и Герцеговиной. Украинцам нужно непременно побеждать и ждать осечки конкурента.

В отличие от французов сборная Бельгии прошла отборочный турнир более равномерно, потеряв очки лишь в одном матче группы "E" (с чехами - 1:1). Официально путевку в Катар "дьяволы" оформили домашней победой над Эстонией - 3:1. Второе место тут разыграют упомянутые чехи (11) и Уэльс (14). Преимущество у Уэльса. В домашнем матче с Бельгией валлийцам нужно просто не проиграть. Чехии требуется победа над Эстонией, причем с как можно более крупным счетом.

Англия - одной ногой

Вчера вместе с Россией шагнуть на ЧМ-2022 могли еще несколько команд. В группе "А" за первое место очно бились Португалия и Сербия. Обе команды гарантировали себе место в топ-2. Чтобы возглавить группу, сербам требовалась победа.

Похожая ситуация была в группе "В". Решающий матч: Испания - Швеция, в котором скандинавов лишь победа выводила на первое место.

Фото: ANDY BUCHANAN / AFP
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Сегодня определятся победители еще в двух группах. В группе под литерой "С" равенство по очкам у Италии и Швейцарии. Итальянцы при этом сыграют в гостях с Северной Ирландией, а швейцарцы примут Болгарию. Если обе команды одержат победы, то в расчет будут браться дополнительные показатели (разница забитых и пропущенных, количество забитых мячей). По ним пока преимущество у Италии.

В группе "I" двойка лучших тоже уже сформирована. Это Англия (23) и Польша (20). Англичан от Катара отделяет, по сути, лишь формальность. Поляки получат шанс обойти Англию лишь в том случае, если подопечные Гарета Саутгейта проиграют Сан-Марино. Разве в это кто-то верит?

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Наконец, суперзапутанная ситуация в группе "G". Там на первую строчку претендует трио Нидерланды (20), Турция (18), Норвегия (18). Причем во вторник голландцы сыграют с норвежцами. Турки встретятся с Черногорией.

Где будем смотреть

15 ноября, понедельник

"Матч ТВ"

22:35. Северная Ирландия - Италия. Прямая трансляция

"Матч! Футбол 2"

22.35. Швейцария - Болгария. Прямая трансляция

"Матч Футбол 1"

22:35. Сан-Марино - Англия. Прямая трансляция

"Матч! Арена"

22:35. Польша - Венгрия. Прямая трансляция

"Матч! Футбол 3"

22:35. Шотландия - Дания. Прямая трансляция

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