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16.11.2021 16:37
Рубрика: Власть

Госдума одобрила введение паспортов болельщиков

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID).
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Проект о системе идентификации зрителей подготовлен во исполнение поручения президента РФ. Кабмин определит, для посещения каких официальных спортивных соревнований будет обязательна идентификация. Документ регламентирует порядок оформления и учета персонифицированных карт и устанавливает основания отказа в их оформлении или приостановки действия.

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что введение Fan ID станет важной мерой, направленной на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях.

Председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что ко второму чтению Минцифры, Минспорта предложат свои поправки, в которых среди прочего будут учтены пожелания болельщиков, спортлиг и владельцев спортивных клубов.

Замечания касаются в том числе обеспечения финансирования введения систем FAN ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков.

Напомним, что FAN ID использовался при проведении Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Карту должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

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