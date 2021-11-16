Госдума одобрила введение паспортов болельщиков

Проект о системе идентификации зрителей подготовлен во исполнение поручения президента РФ. Кабмин определит, для посещения каких официальных спортивных соревнований будет обязательна идентификация. Документ регламентирует порядок оформления и учета персонифицированных карт и устанавливает основания отказа в их оформлении или приостановки действия.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что введение Fan ID станет важной мерой, направленной на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях.

Председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что ко второму чтению Минцифры, Минспорта предложат свои поправки, в которых среди прочего будут учтены пожелания болельщиков, спортлиг и владельцев спортивных клубов.

Замечания касаются в том числе обеспечения финансирования введения систем FAN ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков.

Напомним, что FAN ID использовался при проведении Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Карту должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.