IBU не потребует от привитых "Спутником" спортсменов проходить ПЦР-тестирование

Международный союз биатлонистов объявил о том, что у привитых российской вакциной "Спутник V" спортсменов не будут требовать сдавать дополнительные ПЦР-тесты.

В IBU рассказали о том, какие меры будут приняты при проведении соревнований в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. По сравнению с прошлым сезоном серьезных изменений не планируется.

"Для того, чтобы спортсмены и команды могли участвовать в соревнованиях IBU, лица должны либо быть полностью вакцинированы, либо недавно перенести болезнь, либо должны регулярно проходить ПЦР-тестирование - по аналогии с прошлым сезоном", - заявили в федерации ТАСС.

Также в IBU уточнили, что учитываться будут все вакцины, которые официально одобрены в странах, в которых были созданы.

В связи с этим не планируется проводить дополнительного тестирования, в том числе и тех спортсменов, которые прошли вакцинацию "Спутником V".

"Если только национальные правила страны, принимающей мероприятие, не требуют иной или более строгой процедуры, или вакцинированный человек не контактировал с человеком, у которого был положительный результат теста, или у вакцинированного человека нет симптомов заболевания", - говорится в сообщении.