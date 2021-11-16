Скончался известный спортивный журналист Борис Духон

Борис Леонидович ушел из жизни на 78-м году жизни после тяжелой и долгой болезни.

Это был человек, посвятивший жизнь футболу, о котором он знал все. В отличие от многих коллег Борис Леонидович не скрывал своих симпатий. Он был страстным болельщиком московского "Спартака". Многие его статьи были посвящены именно этой команде. С любовью выписанные, тщательно выверенные, они поддерживали столичный клуб и в годы триумфа, и в моменты неудач.

Это Борис Леонидович был автором программок, выпускаемых накануне матчей "Спартака". И, пожалуй, они останутся одними из лучших в этом популярном среди футбольных фанатов жанре.

Вместе с постоянным соавтором Георгием Морозовым он написал немало книг о спартаковских легендах. Их герои - братья Старостины, Игорь Нетто, Анатолий Исаев, Геннадий Логофет, Галимзян Хусаинов… Свои книги Борис Леонидович щедро дарил многим коллегам с трогательными подписями-пожеланиями.

Человек дотошливый и щедрый, коллекционер и историк футбола, он был искренне предан спортивной журналистике…