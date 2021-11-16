Тренерам олимпийских чемпионов планируют сделать доплату к пенсиям

Новости

Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
Росгвардии предложили охранять детсады и школы 17:29
В Дагестане почтили память погибших 25 лет назад жителей Каспийска 17:16
Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю 17:05
Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных 17:04
Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе 16:58
Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки 16:54
Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
Финляндия сохранила ограничения на выдачу виз россиянам 16:07
Нидерланды подтвердили задержание россиянина по подозрению в киберпреступлениях 16:06
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордных 3,3 млрд долларов 16:04
Министр спорта прокомментировал слова Карпина о возможной отставке 15:54
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать образование тромбов 15:53
Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис 15:42
Четыре российских суперкомпьютера вошли в топ-50 мирового рейтинга 15:36
Путин обсудит развитие генетики 15:28
Всего одна ложка: популярная приправа поможет снизить холестерин и сахар 15:25
Газовое месторождение на Таймыре назвали именем погибшего главы МЧС Зиничева 15:13
IBU не потребует от привитых "Спутником" спортсменов проходить ПЦР-тестирование 15:11
Диетолог назвала продукты, вызывающие усталость 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 17:38
Рубрика: Власть

Тренерам олимпийских чемпионов планируют сделать доплату к пенсиям

Текст: Татьяна Замахина
Тренерам олимпийских чемпионов будет положена ежемесячная доплата к пенсии, которая составит 12,5 тысячи рублей. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Та же норма касается Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Пока что доплата предусмотрена только для самих спортсменов-победителей.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Законопроект разработали секретарь генсовета "Единой России" и первый зампред Совфеда Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов и ряд других депутатов и сенаторов. Авторы пояснили, что на реализацию инициативы потребуется в среднем 30,2 миллиона рублей ежегодно из средств федерального бюджета.

Правительство РФ поддержало инициативу, однако ко второму чтению рекомендует определить критерии, позволяющие однозначно идентифицировать тренеров, претендующих на доплату, а также указать источники и порядок финансирования предлагаемых обязательств.

После материала "РГ" курганский тренер получил прибавку к пенсии
Пенсионный банк вопросов Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Спорт Олимпийские игры Спорт Паралимпийский спорт Законодательная власть Госдума Вопросы о пенсии Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах