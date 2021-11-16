Тренерам олимпийских чемпионов планируют сделать доплату к пенсиям

Законопроект разработали секретарь генсовета "Единой России" и первый зампред Совфеда Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов и ряд других депутатов и сенаторов. Авторы пояснили, что на реализацию инициативы потребуется в среднем 30,2 миллиона рублей ежегодно из средств федерального бюджета.

Правительство РФ поддержало инициативу, однако ко второму чтению рекомендует определить критерии, позволяющие однозначно идентифицировать тренеров, претендующих на доплату, а также указать источники и порядок финансирования предлагаемых обязательств.