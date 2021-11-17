ЦСКА и УНИКС встретятся с лидерами "регулярки" Евролиги

Сегодня все три российских клуба проведут матчи в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. Причем московскому ЦСКА и казанскому УНИКСу предстоит сыграть с лидерами "регулярки". Казанцы примут итальянский "Милан", возглавляющий турнирную таблицу, а ЦСКА отправится в гости к испанской "Барселоне", занимающей вторую строчку.

К встрече с лидером УНИКС должен подходить в неплохом расположении духа. Если брать все турниры, в последних семи матчах команда Велимира Перасовича проиграла лишь однажды - на выезде французскому "Виллербану". В числе недавних жертв казанцев такие серьезные команды, как мадридский "Реал", ЦСКА, греческий "Панатинаикос".

Несмотря на то что УНИКС не так часто появляется в Евролиге, с "Миланом" у него имеется определенная история встреч. Команды играли между собой четырежды, и трижды победы добивался российский клуб. Именно в матче с "Миланом" в декабре 2016 года УНИКС единственный раз за все время выступлений в главном клубном турнире Европы достиг отметки в сто очков (100:76). А в самой первой встрече с итальянцами в 2012-м (59:44) казанцы установили другой клубный рекорд, собрав 46 подборов.

Впрочем, нынешний "Милан" - это совсем другая история. Экс-наставник ЦСКА Этторе Мессина, придя в клуб в 2019 году, построил крайне боеспособную команду. Как итог - первый за долгое время выход в Финал четырех в прошлом сезоне.

В нынешнем "Милан" доказывает, что тот успех был неслучаен. С учетом игр итальянского чемпионата и Евролиги миланцы потерпели лишь одно поражение! Причем помимо Мессины важную роль в успехах итальянского гранда играют еще два экс-армейца: Кайл Хайнс и Серхио Родригес.

Что может противопоставить УНИКС "Милану", который нынче входит в число самых эффективных команд в атаке? Разумеется, эффективную защиту. Кстати, казанцы на данный момент лидируют в Евролиге по количеству перехватов за матч (9,8). Ну а в атаке мощи команде Велимира Перасовича должен добавить новичок клуба Янис Тимма. В какой латыш, выступавший в прошлом сезоне за "Химки", форме - загадка. Но если в неплохой, наверняка сегодня мы увидим его на паркете.

У ЦСКА и "Барселоны" история противостояния куда богаче. Начиная с 2000 года команды провели между собой 28 матчей, и по победам пока небольшой перевес у армейцев - 16-12. Правда, последние три очных матча завершились в пользу каталонцев.

Нынешний выезд ЦСКА обещает быть очень трудным. "Барса" на своем паркете в этом сезоне еще не проигрывала. Плюс команда, возглавляемая Шарунасом Ясикявичюсом, на матч с ЦСКА выйдет злой и мотивированной: на выходных "Барселона" после 9-матчевой победной серии впервые уступила в чемпионате Испании "Валенсии".

Что говорит в пользу ЦСКА? Москвичи исторически неплохо играют во дворце "Палау Блауграна": семь побед против пяти поражений. Но главное, армейцы постепенно приходят в себя после пятиматчевой серии поражений. В последней встрече команда Димитриса Итудиса одержала психологически важнейшую победу над израильским "Маккаби" (74:73), в команду после травм возвращаются лидеры. Очень хочется увидеть в Барселоне именно лучшую версию ЦСКА. С турнирной точки зрения армейцам победа тоже нужна: пока они балансируют на границе топ-8, имея одинаковое соотношение побед и поражений с "Монако" (5-4).

Ну и наконец, питерский "Зенит" примет одного из текущих аутсайдеров чемпионата берлинскую "Альбу". Команды встречались между собой всего четыре раза. Два последних очных матча в прошлом сезоне выиграл "Зенит". Будет очень кстати продолжить эту серию и сегодня.

Где будем смотреть

17 ноября, среда

"Матч! Арена"

18.55 "Зенит" - "Альба". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

19.55 УНИКС - "Милан". Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

22.55 "Барселона" - ЦСКА. Прямая трансляция.