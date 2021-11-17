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17.11.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Отлучение навечно?

Суровое наказание нашей легкой атлетике было вынесено еще в 2015-м
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Да, наказывать было за что. Слишком много допинга и обмана привели Всероссийскую федерацию легкой атлетики к лишению членства в Международной федерации. Россияне не участвовали в Играх-2016, не считая допущенной в виде исключения прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, заметьте, долгие годы живущей в США. Да и на Олимпиаду в Токио в этом году разрешили приехать почему-то лишь десяти россиянам. А если россиян и допускали после строжайшей, часто излишне придирчивой проверки к каким-то другим международным турнирам, то, как и в Японии, в несколько обидном статусе нейтрального атлета.
Фото: Joe KLAMAR / AFP Фото: Joe KLAMAR / AFP
Фото: Joe KLAMAR / AFP

Комиссия Международной федерации, ныне именуемой Уорлд Атлетикс, годами рассматривает нарушения, допущенные в теперь уже лохматые годы группой справедливо дисквалифицированных и лишенных всех медалей спортсменов. Комиссия по восстановлению, возглавляемая норвежцем Андерсеном и направляемая британским адвокатом Тейлором, множество раз приезжала в Россию, следя за выполнением "дорожной карты" по искоренению недостатков, составленной совместно с россиянами.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Одно время все это проходило на моих глазах и при моем участии. Не разглашая подробностей, скажу, что многостраничный список недостатков, обозначенных красным, постепенно терял свой зловещий прямо-таки оранжевый оттенок. Огрехи исправлялись.

И каждый раз при ожидании очередного доклада комиссии Андерсена возникала надежда: вот сейчас дисквалификация будет снята. И 15 (!) раз, если не более, надежда умирала. Всегда находились предлоги, чтобы продлить наказание, которые несли спортсмены нового поколения, никак не замешанные в прежних скандалах.

Правда, однажды непрофессиональное руководство ВФЛА подарило недоброжелателям повод для задержки долгожданного решения. Попыталось очень неуклюже отмазать от наказания молодого прыгуна в высоту Лысенко. Весь состав руководства быстро дисквалифицировали, сменили.

Страдают спортсмены нового поколения, никак не замешанные в прежних скандалах

Но и тут возникли новые барьеры. Уорлд Атлетикс потребовала уплаты всех расходов на работу комиссии, а еще и погашения более чем шестимиллионного штрафа. После некоторых колебаний и эту огромную сумму выплатили, что, кстати, пришлось очень кстати для Уорлд Атлетикс, чье финансовое положение было не только несколько не прозрачным, но и убыточным. Парадокс: Международная федерация лихо использует деньги ВФЛА, еще в 2015 году ею же отстраненной, дисквалифицированной и несущей из-за этого огромные финансовые потери. О том, что некогда популярная в России легкая атлетика приходит в упадок, теряет перспективных спортсменов и "убивает" опытных, президент Уорлд Атлетикс британский лорд Себастьян Коу и не задумывается.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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К чему нашим тренироваться, если выход на международную арену вот уже сколько лет под огромным вопросом, а лучшие годы для многих легкоатлетов безвозвратно потеряны. Не преувеличиваю, а ставлю вопрос: не эта ли позиция Уорлд Атлетикс ущемляет права человека? Или что, спортсмены не люди?

17-18 ноября Конгресс Уорлд Атлетикс в онлайн-формате заслушает доклад Андерсена. Есть чувство, что и на этот раз решение будет принято не в нашу пользу. Если верить авторитетным источникам (не предсказателям), отстранение может затянуться до весны 2022 года.

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