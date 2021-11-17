Назван состав для подготовки к женскому ЧМ по гандболу в Испании

Рулевой женской сборной России Людмила Бодниева, занявшая этот после уже после "серебряной" для нас Олимпиады в Токио, назвала состав команды для подготовки к чемпионату мира-2021. Турнир состоится в Испании с 1 по 19 декабря.

Выбор тренера: вратари: Аношкина ("Астраханочка"), Каплина (ЦСКА), Лагина ("Ростов-Дон"); полевые игроки - Горшкова, Маркова, Скоробогатченко, Илларионова, Михайличенко, Ильина, Сабирова (все - ЦСКА); Фомина, Щербак, Никитина, Кирдяшева (все - "Лада", Тольятти); Манагарова, Таженова, Фролова (все - "Ростов-Дон"), Мурзалиева ("Звезда", Звенигород), Маслова ("Будучность", Черногория), Корнеева ("Астраханочка").

В рамках подготовки к первенству мира наша команда 25-28 ноября примет участие в международном турнире в Норвегии, где проверит свои силы во встречах с хозяйками, Южной Кореей и Нидерландами.

На предварительном этапе ЧМ россиянки будут выступать в группе "В" в городке Лирия и сыграют против Сербии, Камеруна и Польши. Для выхода в следующую стадию требуется не оказаться аутсайдером квартета, но при этом очки терять нельзя - они пойдут в дальнейший зачет.