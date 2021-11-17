Рублев рассказал, за счет чего победил Циципаса

Пятая ракетка мира Андрей Рублев начал Итоговый турнир ATP с уверенной победы над греком Стефаносом Циципасом, обыграв соперника со счетом 6:4, 6:4.

Обыграв Циципаса, Андрей Рублев признался, что едва ли не впервые в карьере полностью доволен тем, как провел матч. Фото: GettyImages

Один раз Рублев уже приятно удивил Циципаса - когда они вместе выступали за сборную Европы на Кубке Лэйвера. Стефанос назвал Андрея самым веселым и забавным парнем в команде. Накануне он поразил оппонента совсем другими качествами. Грек был в шоке от подачи россиянина: "Может, статистика выглядит иначе, но, по моим ощущениям, в стартовом сете у него прошли где-то 22 первые подачи подряд".

Рублев и сам признался, что провел матч на отличном уровне.

- Пожалуй, впервые в карьере я доволен абсолютно всем. Это прекрасные ощущения. Именно ради таких турниров все игроки - по крайней мере, я - упорно работают весь год. Я получил удовольствие и выложился на сто процентов. Рад, что пришло столько зрителей нас поддержать. Было приятно находиться в такой атмосфере, - сказала Рублев в интервью на корте. - Я здорово играл на своей подаче. Конечно, хорошая подача - ключ к успеху. Однако дело было не только в ней. Я действовал агрессивно, хорошо принимал и играл на задней линии.

Андрей признался, что контролировал ход поединка не только с точки зрения тенниса, но и в ментальном плане.

- Я был полностью расслаблен. Сумел в матче справиться со всеми эмоциями, - подчеркнул наш теннисист. - Я испытывал некоторые проблемы на корте и вне его. Но я поработал, и, как видите, это принесло свои результаты. Первый матч очень важен, чтобы почувствовать себя увереннее и двигаться дальше.

Ну а в следующем матче Рублев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Это будет их первое очное противостояние.

- Я уже говорил, что играть против одного из лучших теннисистов мира - это очень почетно. Но в данном случае специально не подготовишься. Надо всего лишь верить в себя и показывать лучший теннис, - отметил Андрей.

Между тем

В мексиканской Гвадалахаре определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA. Последней в четверку сильнейших пробилась гречанка Мария Саккари, которая обыграла вторую ракетку мира и лидера посева белоруску Арину Соболенко в трех сетах - 6:7, 7:6, 6:3.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: эстонка Анетт Контавейт (8-й номер рейтинга) и Мария Саккари (6), а также испанки Паула Бадоса (10) и Гарбинье Мугуруса (5).