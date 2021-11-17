Шипачев стал четвертым игроком в КХЛ, забросившим 250 шайб

ЦСКА принимал "Динамо" на домашней арене и открыл счет в самом конце первого периода. Первую шайбу за армейцев записал на свой счет Семен Панкратов. Во втором периоде бросок Вадима Шипачева восстановил равенство в счете.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости