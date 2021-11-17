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17.11.2021 22:58
Рубрика: Спорт

Шипачев стал четвертым игроком в КХЛ, забросившим 250 шайб

Текст: Максим Домчев
ЦСКА принимал "Динамо" на домашней арене и открыл счет в самом конце первого периода. Первую шайбу за армейцев записал на свой счет Семен Панкратов. Во втором периоде бросок Вадима Шипачева восстановил равенство в счете.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Этот гол стал для него 250-м в Континентальной хоккейной лиге. Шипачев стал лишь четвертым игроком кому покорилась эта отметка. Чаще отличались Сергей Мозякин - 491 шайба, Найджел Доум - 293 и Данис Зарипов - 289.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В третьем периоде команды обменялись голами. На шайбу Дмитрия Рашевского хозяева ответили броском Константина Окулова.

Победитель встречи определился в серии буллитов. Победу "Динамо" принес Эрик О'Делл.

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