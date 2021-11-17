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17.11.2021 16:16
Рубрика: Спорт

Тимофей Цзю защитил два титула чемпиона по версиям WBO

Текст: Максим Домчев
Представляющий Австралию боксер российского происхождения Тимофей Цзю одержал 20-ю в карьере победу, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia-Pacific в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Фото: instagram.com/timtszyu Фото: instagram.com/timtszyu
Фото: instagram.com/timtszyu

В Австралии прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между Тимофеем Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, и японцем Такеси Иноуэ.

Фото: gettyimages
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Поединок продолжался все 12 раундов, в которых Цзю-младший владел подавляющим преимуществом. С первого раунда он навязал сопернику свой бокс, чаще и больше атаковал. Иноуэ пытался действовать вторым номером, явно рассчитывая победить за счет одного точного удара.

Но Цзю шансов своему оппоненту не оставил, уверенно выиграв по очкам: двое судей посчитали, что он был сильнее все раунды - 120:107, а третий отдал один из раундов японцу - 119:108.

На счету 27-летнего Тимофея Цзю стало 20 побед, включая 15 нокаутом, в 20 боях. 31-летний Иноуэ потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 17 победах и одной ничьей.

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