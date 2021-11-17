Умер легендарный тренер Давид Берлин

На 97-м году умер заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, основатель женского баскетбольного клуба "Спартак" (Московская область) Давид Берлин.

В "Спартаке" из Ногинска Давид Берлин работал с 1949 года, работая поначалу с мужской и женской командами, а затем оставался тренером только женского клуба. Всего он возглавлял "Спартак" на протяжении более 70 лет.

Под руководством Берлина подмосковный клуб смог выиграть чемпионат СССР в 1978 году. Семь раз команда становилась серебряным призером и трижды бронзовым. Команда успешно выступала и в еврокубках, трижды выиграв Кубок Ронкетти.

"За выдающиеся заслуги в спорте, активную жизненную позицию, плодотворную деятельность, направленную на благополучие и процветание Подмосковья, Давиду Берлину было присвоено почетное звание "Почетный гражданин Московской области". Он награжден орденом "Знак почета" и орденом Дружбы народов. В 2009 году Давид Яковлевич стал лауреатом премии РФБ "Золотая корзина" в номинации "За вклад в развитие российского баскетбола", - говорится в сообщении на сайте РФБ.