Андрей Рублев сохраняет шансы попасть в полуфинал ATP Finals

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев ничего не смог противопоставить лидеру рейтинга сербу Новаку Джоковичу и потерпел первое поражение на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине.

Если Андрей Рублев выйдет из группы, то его ждет полуфинал против действующего чемпиона Даниила Медведева. Фото: EPA

Это был их первый совместный матч, и закончился он со счетом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича всего за 1 час 9 минут.

Новак, как и ранее второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев в другой группе, досрочно вышел в полуфинал. На старте, напомним, Даня обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:6, 6:3, 6:4), а накануне одолел представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)). Джокович и с Рублевым, и с норвежцем Каспером Руудом (7:6 (7:4), 6:2) справился в двух сетах. Новак и Даниил, который защищает прошлогодний титул, гарантированно заняли первые места в своих группах. Так что точно не смогут пересечься до финала.

Рублев же продолжает бороться за выход в полуфинал. В заключительном матче группового отбора Андрей встретится с Руудом.

Между тем интересная ситуация происходит на этом Итоговом турнире с заменами. 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел на корт вместо получившего травму мышц живота соотечественника Маттео Берреттини. И с ходу одержал победу над Хубертом Хуркачем (6:2, 6:2). При определенных раскладах он сохраняет шансы на путевку в плей-офф.

В Турин не зря приехал и второй запасной британец Кэмерон Норри. Грек Стефанос Циципас снялся с соревнований из-за травмы правого локтя, которая беспокоит его уже две недели.

Андрей Рублев взял верх над Циципасом и уступил Джоковичу. Теперь надо обязательно побеждать Рууда

Сразу два резервиста получили возможность сыграть впервые с 1998 года. Тогда испанец Альберт Коста и британец Грег Руседски заменили чилийца Марсело Риоса и американца Андре Агасси.

Кроме того, появилась информация, что в Турин вызвали россиянина Аслана Карацева. Поводом послужили слухи о том, что Хуберт Хуркач пожаловался на дискомфорт.

Кстати

В финале Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, который состоялсярано утром по московскому времени, встретились испанка Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт.