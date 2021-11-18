Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные поединки в Западной и Восточной конференциях.

В центральном поединке дня столичное "Динамо" играло с земляками из ЦСКА. Встреча завершилась в пользу игравших на выезде подопечных Алексея Кудашова со счетом 3:2.

В основное время в составе "Динамо" по шайбе забросили Вадим Шипачев и Дмитрий Рашевский. У армейцев отличились Семен Панкратов и Константин Окулов. Автором решающего броска в серии буллитов стал канадский форвард бело-голубых Эрик О"Делл.

Стоит добавить, что Шипачев стал четвертым хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 250 шайб. Ранее эту отметку покорили Сергей Мозякин (419 голов), Найджел Доус (293) и Данис Зарипов (289).

После победы "Динамо" с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, а армейцы расположились на строчку ниже.

На послематчевой пресс-конференции наставник "Динамо" Алексей Кудашов признал, что его команде сопутствовала удача:

- В целом была равная игра. Не случайно дошла до буллитов, в которых нам чуть больше повезло.

Еще один матч, который вызвал интерес у специалистов, - встреча ярославского "Локомотива" с питерским СКА.

Встреча, прошедшая в среду в Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Хет-трик на счету Александра Полунина.

Интересно, что СКА уступил в четвертом матче подряд.

А вот на Востоке победы добился магнитогорский "Металлург", переигравший хабаровский "Амур" - 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филипп Майе, Артем Минулин, Николай Голдобин, Никита Коростелев и Семен Кошелев.