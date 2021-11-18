На Кубке Первого канала в декабре сыграют пять команд

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России, на предстоящем с 15 по 19 декабря в Москве Кубке Первого канала, являющемся вторым этапом Евротура, выступят пять сборных. К сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачете турнира.

Напомним, что московский международный хоккейный турнир проводится с 1967 года и с момента учреждения Евротура в 1996 году стал одним из этапов этих соревнований. Свое нынешнее название - Кубок Первого канала - турнир носит с 2006 года. С тех пор девять раз его победителем становилась сборная России, трижды - команда Швеции, дважды - Чехии и один раз - Финляндии.

Для болельщиков будет важно, что все матчи с участием сборной России будут показаны в прямом эфире на Первом канале.

Тем временем глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что федерация и Международный олимпийский комитет (МОК) должны попытаться ввести хоккей в формате 3х3 в программу Игр.

"Очень важно привнести новый формат. Сейчас молодежь часто листает каналы, они лучше посмотрят один матч, который длится час, дважды, чем игру длиной два с половиной часа. Мы должны попытаться ввести новый формат", - цитирует функционера агентство ТАСС.

К слову, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. В рамках соревнований участники разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах в семи видах спорта.