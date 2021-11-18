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18.11.2021 16:01
Рубрика: Спорт

Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал своим поклонникам, что разводится со своей супругой Екатериной.

Фото: instagram.com/nastysha_za_
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"Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…", - прокомментировал Малафеев это известие в своем аккаунте в Instagram.

Месяцем ранее в соцсетях супруга футболиста сообщила, что они с Вячеславом начали жить отдельно. Подробностей Екатерина раскрывать не стала, но поклонники сделали вывод, что это может быть связано со съемками Малафеева в реалити-шоу "Звезды в Африке".

Вячеслав Малафеев играл за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. Затем курировал трансферы клуба и молодежные сборные. В 2020-м окончательно ушел из команды. Сейчас занимается бизнесом, связанным с элитной недвижимостью.

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