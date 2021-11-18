Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал своим поклонникам, что разводится со своей супругой Екатериной.

"Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…", - прокомментировал Малафеев это известие в своем аккаунте в Instagram.

Месяцем ранее в соцсетях супруга футболиста сообщила, что они с Вячеславом начали жить отдельно. Подробностей Екатерина раскрывать не стала, но поклонники сделали вывод, что это может быть связано со съемками Малафеева в реалити-шоу "Звезды в Африке".

Вячеслав Малафеев играл за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. Затем курировал трансферы клуба и молодежные сборные. В 2020-м окончательно ушел из команды. Сейчас занимается бизнесом, связанным с элитной недвижимостью.