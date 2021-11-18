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18.11.2021 18:03
Рубрика: Спорт

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов ушел в отставку

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Cпортивный клуб "Ротор" и главный тренер команды Дмитрий Хохлов прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщили в пресс-службе волгоградского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Накануне "Ротор" дома проиграл липецкому "Металлургу", до этого тура занимавшему последнее место в турнирной таблице первенства ФНЛ. В результате волгоградский клуб опустился на 16-ю позицию. Последнюю победу команда одерживала почти два месяца назад: 25 сентября был обыгран "КАМАЗ".

При этом, по оценкам портала transfermarkt.ru, "Ротор" располагает наряду с калининградской "Балтикой" (восьмое место) самым дорогим составом в лиге - 9,9 миллиона евро.

С момента возрождения "Ротора" в 2015 году в команде за сезон в среднем дважды меняют главных тренеров. Алексей Жданов до отставки Хохлова был тренером дубля. Карьеру игрока провел на позиции нападающего, выступая за разные клубы первого и второго дивизионов в России, а также в чемпионатах Латвии и Молдавии. Наиболее известен по игре за волгоградскую "Олимпию", является воспитанником известного тренера Леонида Слуцкого, ныне возглавляющего казанский "Рубин".

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