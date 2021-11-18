Шатов приостановил карьеру и покинул "Рубин"

31-летний полузащитник Олег Шатов принял решение приостановить карьеру, его контракт с казанским "Рубином" был расторгнут.

О решении Шатова сообщил официальный сайт казанского клуба. В сообщении говорится о том, что клуб и 31-летний футболист приняли решение о расторжении договора по обоюдному согласию сторон.

"Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто - в последнее время я только лечился, не играл. Для меня как для футболиста это был очень тяжелый период. Я, как мог, его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать", - цитирует сайт клуба слова Шатова.

Футболист сообщил, что у него есть два месяца для того, чтобы все проанализировать и принять решение о том, вернется ли он в футбол или нет.

"Мы уже поговорили с клубом - возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах "Рубина" в Турции, - сказал Шатов.

За свою карьеру Олег Шатов выступал за "Урал", "Анжи", "Зенит", "Краснодар" и "Рубин". Трижды он становился чемпионом России.