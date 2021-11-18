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18.11.2021 19:26
Рубрика: Спорт

Шатов приостановил карьеру и покинул "Рубин"

Текст: Максим Домчев
31-летний полузащитник Олег Шатов принял решение приостановить карьеру, его контракт с казанским "Рубином" был расторгнут.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

О решении Шатова сообщил официальный сайт казанского клуба. В сообщении говорится о том, что клуб и 31-летний футболист приняли решение о расторжении договора по обоюдному согласию сторон.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто - в последнее время я только лечился, не играл. Для меня как для футболиста это был очень тяжелый период. Я, как мог, его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает, и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать", - цитирует сайт клуба слова Шатова.

Футболист сообщил, что у него есть два месяца для того, чтобы все проанализировать и принять решение о том, вернется ли он в футбол или нет.

"Мы уже поговорили с клубом - возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах "Рубина" в Турции, - сказал Шатов.

За свою карьеру Олег Шатов выступал за "Урал", "Анжи", "Зенит", "Краснодар" и "Рубин". Трижды он становился чемпионом России.

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