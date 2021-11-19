Анна Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Франции

Чемпионка мира Анна Щербакова лидирует после исполнения короткой программы на этапе Гран-при Франции, который стартовал в Гренобле. В тройку сильнейших входят еще две наши фигуристки - чемпионка Европы Алена Косторная и Ксения Синицына.

Щербакова уже выиграла Гран-при Италии. Однако во Франции прошла премьера ее новой короткой программы. Ранее спортсменка выступала под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера, но хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил чемпионке мира другую композицию - под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура.

Анна Щербакова набрала за свой прокат 77,94 балла, опередив Алену Косторную (76,44) и Ксению Синицыну (69,89).

Синицына, напомним, в этом сезоне дебютировала на взрослых этапах серии Гран-при. На "Скейт Америка" в Лас-Вегасе после короткой программы Ксения шла третьей, а в итоге заняла пятое место.