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19.11.2021 16:47
Рубрика: Спорт

Анна Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Франции

Текст: Анна Козина
Чемпионка мира Анна Щербакова лидирует после исполнения короткой программы на этапе Гран-при Франции, который стартовал в Гренобле. В тройку сильнейших входят еще две наши фигуристки - чемпионка Европы Алена Косторная и Ксения Синицына.
Фото: Marco BERTORELLO / AFP Фото: Marco BERTORELLO / AFP
Фото: Marco BERTORELLO / AFP

Щербакова уже выиграла Гран-при Италии. Однако во Франции прошла премьера ее новой короткой программы. Ранее спортсменка выступала под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера, но хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил чемпионке мира другую композицию - под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Анна Щербакова набрала за свой прокат 77,94 балла, опередив Алену Косторную (76,44) и Ксению Синицыну (69,89).

Синицына, напомним, в этом сезоне дебютировала на взрослых этапах серии Гран-при. На "Скейт Америка" в Лас-Вегасе после короткой программы Ксения шла третьей, а в итоге заняла пятое место.

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