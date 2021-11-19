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19.11.2021 17:42
Рубрика: Спорт

Боец ММА Монсон снимет фильм о Донбассе

Текст: Дмитрий Кулемякин

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон выразил желание снять о фильм о ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом он рассказал агентству Луганскинформцентр.

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"Мы хотим показать западному миру, что эта война еще идет, люди страдают из-за этого конфликта (на востоке Украины - прим. "РГ")", - рассказал спортсмен.

По словам Монсона, причиной, которая побудила его снять фильм, стала "неправильная история конфликта в западных СМИ".

Отмечается, что боец провел встречу с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.

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