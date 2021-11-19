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19.11.2021 02:57
Рубрика: Спорт

Гарбинье Мугуруса победила в Итоговом турнире WTA

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8614)
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гвадалахаре. В финале она обыграла в двух сетах Анетт Контавейт (Эстония) - 6:3, 7:5.

Мугуруса завоевала третий титул в сезоне и десятый в карьере. Она впервые победила на Итоговом турнире и стала первой испанской чемпионкой WTA Finals. Кроме того, благодаря результату в Мексике Гарбинье завершит год третьей ракеткой планеты. В последний раз она финишировала в топ-3 в 2017 году.

Фото: EPA
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По словам Мугурусы, после поражения в стартовом матче в Гвадалахаре от чешки Каролины Плишковой (6:4, 2:6, 6:7) она уже подумывала о том, чтобы как можно скорее вернуться в Испанию.

- Это невероятная радость и облегчение, потому что в начале у меня были проблемы. Если честно, после игры с Плишковой я стала смотреть обратные рейсы в Испанию. Трофей в Мексике дарит лучшие эмоции. Дело даже не в рейтинге, просто прикоснуться к трофею, забрать его домой - это достижение, - отметила Мугуруса.

Напомним, что в Итоговом турнире у женщин выступали лучшие восемь теннисисток мира на данный момент. Выше всех среди россиянок в рейтинге идет Анастасия Павлюченкова, занимающая 11-е место.

Что касается мужчин, соревнования которых проходят в Турине, то накануне стал известен соперник Новака Джоковича по полуфиналу: им стал Александр Зверев (Германия), обыгравший в двух сетах Хуберта Хуркача (Польша) - 6:2, 6:4. Вторую пару составит россиянин Даниил Медведев, оппонент которого определился вчера поздно вечером, уже после подписания номера "РГ" в печать. Полуфинальные матчи запланированы на 20 ноября.

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