Медведев обыграл Синнера, отыграв два матчбола

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл и третий матч в группе на Итоговом турнире АТР.

В заключительном матче группового турнира Медведев встречался с итальянцем Янником Синнером, который по ходу турнира заменил травмированного соотечественника Маттео Берреттини.

Россиянин ранее гарантировал выход в полуфинал, а Синнер даже в случае победы не смог бы продолжить борьбу за главный приз.

Первый сет прошел с подавляющим преимуществом Медведева и завершился со счетом 6:0.

Во второй партии дело дошло до тай-брейка, где Синнер смог выиграть 7-5.

Решающий сет также подарил упорную борьбу. Соперники снова дошли до тай-брейка и у Синнера даже было два матчбола, но Медведев неимоверными усилиями отыгрался и вырвал победу - 12-10.