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19.11.2021 08:52
Рубрика: Спорт

Медведев обыграл Синнера, отыграв два матчбола

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл и третий матч в группе на Итоговом турнире АТР.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В заключительном матче группового турнира Медведев встречался с итальянцем Янником Синнером, который по ходу турнира заменил травмированного соотечественника Маттео Берреттини.

Фото: EPA
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Россиянин ранее гарантировал выход в полуфинал, а Синнер даже в случае победы не смог бы продолжить борьбу за главный приз.

Первый сет прошел с подавляющим преимуществом Медведева и завершился со счетом 6:0.

Во второй партии дело дошло до тай-брейка, где Синнер смог выиграть 7-5.

Решающий сет также подарил упорную борьбу. Соперники снова дошли до тай-брейка и у Синнера даже было два матчбола, но Медведев неимоверными усилиями отыгрался и вырвал победу - 12-10.

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