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19.11.2021 13:15
Рубрика: Власть

Путин получил приглашение на открытие зимних Олимпийских Игр в КНР

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин получил приглашение на открытие зимних Олимпийских Игр в КНР, и после согласования деталей будет сделано объявление о поездке. В Кремле негативно относятся к решению США о возможном дипломатическом бойкоте Игр.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Владимир Путин имеет приглашение председателя КНР посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады", - подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке", - пообещал он.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к решению США о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады, Песков ответил: "Негативно". Напомним, что Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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