Президент России Владимир Путин получил приглашение на открытие зимних Олимпийских Игр в КНР, и после согласования деталей будет сделано объявление о поездке. В Кремле негативно относятся к решению США о возможном дипломатическом бойкоте Игр.

"Владимир Путин имеет приглашение председателя КНР посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады", - подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке", - пообещал он.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к решению США о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады, Песков ответил: "Негативно". Напомним, что Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.