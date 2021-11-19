Черевченко возглавил "Химки" спустя три недели после отставки

"Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера "Химок". Сегодня я со своим штабом уже провел тренировку на "Родине". Настрой команды мне понравился. Осталось 4 матча до зимнего перерыва. Нужно брать очки, и исправлять ситуацию в турнирной таблице", - рассказал специалист.

25 октября химчане уволили Черевченко, который занимал этот пост с 2020 года. На старте нынешнего сезона команда выступала не слишком успешно. После 14 туров команда набрала всего 12 очков и идет предпоследней в турнирной таблице РПЛ.