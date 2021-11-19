Степанова - Букин стали третьими по итогам ритм-танца на Гран-при в Гренобле

Серебряные и бронзовые призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова - Иван Букин идут третьими после исполнения ритм-танца на этапе Гран-при Франции, который проходит в Гренобле.

Лидерство захватили французские фигуристы, многократные чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На домашнем этапе они получили очень высокие оценки - 89,08 балла. Это второй результат в истории, который устает только их собственному мировому рекорду, установленному на этапе Гран-при в Японии в 2019 году (90,03 балла).

Александра Степанова - Иван Букин набрали 79,89 балла, пропустив вперед еще и канадцев Пайпер Гиллес - Поля Пуарье (81,35).

Еще один российский дуэт Аннабель Морозова - Андрей Багин занимает шестое место (68,45).