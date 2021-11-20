Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Франции

Чемпионы Европы, призеры чемпионата мира Бойкова - Козловский набрали в сумме за короткую и произвольную программы 216,96 балла. Призеры юниорского чемпионата мира, дебютанты взрослого сезона Артемьева - Назарычев также преодолели отметку в 200 баллов (205,15)
Ванесса Джеймс - Эрик Редфорд, представляющие Канаду, не смогли удержаться на третьей строчке после короткой программы. Бронзу по итогам произвольного проката взяли американцы Алекса Книрим - Брендон Фрэйзер (201,69).
Напомним, что Александра Бойкова - Дмитрий Козловский на старте сезона взяли бронзу на "Скейт Америка". А благодаря сегодняшней победе во Франции гарантировали себе участие в финале серии Гран-при, который состоится 9-12 декабря в Осаке.
Место в шестерке сильнейших пар забронировали и призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова - Владимир Морозов.