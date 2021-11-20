Фигуристы Степанова и Букин заняли третье на этапе Гран-при в Гренобле

Россияне Александра Степанова и Иван Букин, призеры чемпионатов Европы в танцах на льду, замкнули тройку призеров на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Степанова - Букин уже получили бронзу на этапе Гран-при в Италии и повторили свой результат во Франции. За произвольный танец ученики Александра Свинина и Ирины Жук набрали 120,4 балла. В сумме за два проката получилось 200,29 балла.

Победу предсказуемо одержали многократные чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Но если в ритм-танце они чуть было не обновили свой же мировой рекорд, то в произвольном допустили сбой на одном из базовых элементов - твиззлах. Впрочем, это не сильно отразилось на оценках - 132,17 и 221,25 балла соответственно.

Вторыми в Гренобле стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (121,81 и 203,16 балла).

Еще один российский дуэт Аннабель Морозова - Андрей Багин занял шестое место (103,87 и 172,32).