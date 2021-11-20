Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Краснодара"

Новости

Захарова назвала положительные примеры взаимодействия с США 18:37
Опубликовано видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте 18:34
Карпин заявил, что отдал бы Левандовскому "Золотой мяч" в этом году 18:23
Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 17:30
Видео: Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного автомобиля в США 17:11
Ураганный ветер сохранится в Москве до вечера 16:52
Число жертв ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до двух 16:31
Борис Щербаков сыграет в музыкальном моноспектакле "Метель" 16:21
Виновник массовой аварии на Кутузовском проспекте погиб 16:05
Почти 50% россиян будут делать покупки в “черную пятницу” 15:55
Патриарх Кирилл рассказал, о ком и о чем он молится ежедневно 15:50
В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП 15:48
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение духовно-нравственных основ 15:44
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры 15:05
Ученые обнаружили особую защиту от COVID-19 у одной категории людей 15:04
На учениях в Ивановской области нанесли ракетные удары с "Искандер-М" 14:52
Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море 14:37
Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у пенсионеров 14:23
Мишустин назвал невосполнимой утратой кончину актера Валерия Гаркалина 14:20
Валентина Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с 75-летием 14:14
В Южной Корее подтвердили новую вспышку птичьего гриппа 14:07
Chery привезет в Россию новый модный кроссовер 14:02
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного 13:25
Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа 13:15
Патриарх Кирилл: Расколы на Украине направлены на разрыв единства народов Руси 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
20.11.2021 17:51
Рубрика: Спорт

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Краснодара"

Текст: Александр Ершов
"Краснодар" и московский "Спартак" назвали стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата страны по футболу, который пройдет в субботу вечером на арене "быков" в столице Кубани.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

У "Краснодара" с первых минут на поле выйдут такие футболисты: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Тонни Вильена, Кайо, Егор Сорокин, Александр Черников, Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Реми Кабелла, Джон Кордоба.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Российская премьер-лига возобновляется после паузы на игры сборных

Стартовый состав "Спартака" выглядит так: Александр Селихов, Максимилиан Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Александр Соболев.

Сегодняшний поединок, несмотря на нынешние позиции в турнирной таблице ("Краснодар" занимает седьмое место, набрав 21 очко, а "Спартак" отстает на два балла и идет девятым), считается центральным в заключительном туре первого круга в РПЛ. Прежде всего, по причине амбициозности обеих команд и вниманию к их игре со стороны болельщиков и специалистов.

К этому противостоянию на арене местного "Колизея" соперники подошли, выдав, мягко говоря, невыразительные серии в предыдущих встречах: "быки" проиграли три матча подряд, а "красно-белые" в первенстве России и Лиге Европы не побеждали уже в шести встречах.

И если наставнику хозяев Виктору Ганчаренко, кажется, пока отставка не угрожает, то вот поражение от южан, не исключено, может стать для главного тренера "Спартака" Руя Витории даже последним на этом посту. Во всяком случае, как мы уже рассказывали, появилась информация о переговорах "красно-белых" со специалистом из Италии Паоло Ваноли. И якобы тот готов подписать контракт со спартаковцами.

Вдобавок ко всем проблемам, Витория перед полетом на юг столкнулся с тотальными трудностями при формированием средней линии и атаки: травмированы центральные полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форварды Эсекель Понсе и Георгий Мелкадзе, а хавбеки Руслан Литвинов и Зелимхан Бакаеву на эту встречу дисквалифицированы.

Впрочем, "Краснодар" находится в похожем положении: уже почти год по причине беспрерывных травм своих лидеров он не может выставить оптимальный состав. Вот и сейчас в клубном лазарете по-прежнему находятся защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, а также полузащитники Мусиэл Вандерсон и Юрий Газинский.

Что касается истории противостояния этих коллективов (заметим, практически всегда они получаются чрезвычайно эмоциональными и результативными), то здесь явный перевес у гостей. В 24 поединках "Спартак" победил в 15, а "Краснодар" выиграл семь раз. Причем в последней встрече нынешней весной москвичи разгромили "быков" со счетом 6:1.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Нижний Новгород"

На матче ожидается примерно 10 с половиной тысяч зрителей (посещаемость ограничена 30 процентами от общей вместимости стадиона). Все билеты давно проданы.

Главный судья встречи - арбитр всероссийской категории из Люберец Алексей Сухой. Ему будут помогать Владимир Миневич (Смоленск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный судья -Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

На матче будет работать система ВАР. Видеопомощником рефери назначен Евгений Турбин (Дмитров), его ассистент - Александр Богданов (Московская область).

Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу покажет "Матч ТВ".

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" ЮФО Краснодарский край Краснодар Чемпионат России по футболу 2021/2022