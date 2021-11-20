Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Краснодара"

"Краснодар" и московский "Спартак" назвали стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата страны по футболу, который пройдет в субботу вечером на арене "быков" в столице Кубани.

У "Краснодара" с первых минут на поле выйдут такие футболисты: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Тонни Вильена, Кайо, Егор Сорокин, Александр Черников, Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Реми Кабелла, Джон Кордоба.

Стартовый состав "Спартака" выглядит так: Александр Селихов, Максимилиан Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Александр Соболев.

Сегодняшний поединок, несмотря на нынешние позиции в турнирной таблице ("Краснодар" занимает седьмое место, набрав 21 очко, а "Спартак" отстает на два балла и идет девятым), считается центральным в заключительном туре первого круга в РПЛ. Прежде всего, по причине амбициозности обеих команд и вниманию к их игре со стороны болельщиков и специалистов.

К этому противостоянию на арене местного "Колизея" соперники подошли, выдав, мягко говоря, невыразительные серии в предыдущих встречах: "быки" проиграли три матча подряд, а "красно-белые" в первенстве России и Лиге Европы не побеждали уже в шести встречах.

И если наставнику хозяев Виктору Ганчаренко, кажется, пока отставка не угрожает, то вот поражение от южан, не исключено, может стать для главного тренера "Спартака" Руя Витории даже последним на этом посту. Во всяком случае, как мы уже рассказывали, появилась информация о переговорах "красно-белых" со специалистом из Италии Паоло Ваноли. И якобы тот готов подписать контракт со спартаковцами.

Вдобавок ко всем проблемам, Витория перед полетом на юг столкнулся с тотальными трудностями при формированием средней линии и атаки: травмированы центральные полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форварды Эсекель Понсе и Георгий Мелкадзе, а хавбеки Руслан Литвинов и Зелимхан Бакаеву на эту встречу дисквалифицированы.

Впрочем, "Краснодар" находится в похожем положении: уже почти год по причине беспрерывных травм своих лидеров он не может выставить оптимальный состав. Вот и сейчас в клубном лазарете по-прежнему находятся защитники Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, а также полузащитники Мусиэл Вандерсон и Юрий Газинский.

Что касается истории противостояния этих коллективов (заметим, практически всегда они получаются чрезвычайно эмоциональными и результативными), то здесь явный перевес у гостей. В 24 поединках "Спартак" победил в 15, а "Краснодар" выиграл семь раз. Причем в последней встрече нынешней весной москвичи разгромили "быков" со счетом 6:1.

На матче ожидается примерно 10 с половиной тысяч зрителей (посещаемость ограничена 30 процентами от общей вместимости стадиона). Все билеты давно проданы.

Главный судья встречи - арбитр всероссийской категории из Люберец Алексей Сухой. Ему будут помогать Владимир Миневич (Смоленск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный судья -Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

На матче будет работать система ВАР. Видеопомощником рефери назначен Евгений Турбин (Дмитров), его ассистент - Александр Богданов (Московская область).

Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу покажет "Матч ТВ".