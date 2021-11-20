Россия примет женский женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году

Россия получила право принять чемпионат Европы по гандболу среди женских команд в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
Изначально на турнир также претендовала совместная заявка Норвегии, Дании и Швеции, однако затем ее сняли, и выборы проходили на безальернативной основе. Окончательное решение о месте проведение чемпионата принималось конгрессе Европейской гандбольной федерации.
Предполагается, что матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге.
Предыдущий раз континентальное первенство Россия принимала в 2005 году - тогда турнир проходил в Санкт-Петербурге.