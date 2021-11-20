Новости

В Казани возбудили дело из-за продажи алкоголя без лицензии после отравления 21:33
Месси забил первый гол в чемпионате Франции 21:22
Водитель, насмерть сбивший младенца в Москве, был пьян 21:18
Российские одиночники остались без медалей на Гран-при Франции 21:13
В Минске анонсировали большое интервью Лукашенко российским СМИ 21:04
В Москве грузовик насмерть сбил 9-месячного младенца 20:47
"Спартак" высмеял работу арбитра Сухого по ходу матча с "Краснодаром" 20:31
Блогер Саид Губденский был лишен прав и ездил без номеров 19:58
Вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте оказался гонщик Заур Ибрагимов 18:49
На Дону нашли серебряную накладку с изображением скифских божеств 18:40
Захарова назвала положительные примеры взаимодействия с США 18:37
Карпин заявил, что отдал бы Левандовскому "Золотой мяч" в этом году 18:23
Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 17:30
Видео: Мешки с наличными деньгами выпали из бронированного автомобиля в США 17:11
Ураганный ветер сохранится в Москве до вечера 16:52
Число жертв ДТП на Кутузовском проспекте увеличилось до двух 16:31
Борис Щербаков сыграет в музыкальном моноспектакле "Метель" 16:21
Виновник массовой аварии на Кутузовском проспекте погиб 16:05
Почти 50% россиян будут делать покупки в “черную пятницу” 15:55
Патриарх Кирилл рассказал, о ком и о чем он молится ежедневно 15:50
В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП 15:48
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение духовно-нравственных основ 15:44
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры 15:05
Ученые обнаружили особую защиту от COVID-19 у одной категории людей 15:04
На учениях в Ивановской области нанесли ракетные удары с "Искандер-М" 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
20.11.2021 21:13
Рубрика: Спорт

Российские одиночники остались без медалей на Гран-при Франции

Текст: Анна Козина
Фото: Ольга Бенар / РИА Новости Фото: Ольга Бенар / РИА Новости
Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял пятое место на этапе Гран-при Франции, который проходит в Гренобле. Это лучший результат среди наших одиночников.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фигуристы Степанова и Букин стали третьими на этапе Гран-при в Гренобле

Алиев - чемпион Европы 2020 года Алиев, но сейчас далек от своей оптимальной формы. В сумме за короткую и произвольную программы он набрал 253,56 балла.

Победу одержал японец Юма Кагияма (286,41). Второе место занял его соотечественник Сун Сато (264,99). Замкнул тройку призеров Джейсон Браун из США (264,20).

Еще два россиянина - Андрей Мозалев и Артур Даниелян - заняли седьмое и десятое места (248,54 и 221,50 соответственно).

Алиев, Мозалев и Даниелян не претендовали на попадание в финал Гран-при в мужском одиночном катании. За путевку в Осаку еще предстоит побороться Михаилу Коляде и Евгению Семененко. Оба выступят на последнем этапе серии в Сочи в следующие выходные.

Спорт Фигурное катание