Российские одиночники остались без медалей на Гран-при Франции

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял пятое место на этапе Гран-при Франции, который проходит в Гренобле. Это лучший результат среди наших одиночников.

Алиев - чемпион Европы 2020 года Алиев, но сейчас далек от своей оптимальной формы. В сумме за короткую и произвольную программы он набрал 253,56 балла.

Победу одержал японец Юма Кагияма (286,41). Второе место занял его соотечественник Сун Сато (264,99). Замкнул тройку призеров Джейсон Браун из США (264,20).

Еще два россиянина - Андрей Мозалев и Артур Даниелян - заняли седьмое и десятое места (248,54 и 221,50 соответственно).

Алиев, Мозалев и Даниелян не претендовали на попадание в финал Гран-при в мужском одиночном катании. За путевку в Осаку еще предстоит побороться Михаилу Коляде и Евгению Семененко. Оба выступят на последнем этапе серии в Сочи в следующие выходные.