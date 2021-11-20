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20.11.2021 17:58
Рубрика: Спорт

Щербакова первой из россиянок пробилась в финал серии Гран-при

Текст: Анна Козина
Действующая чемпионка мира Анна Щербакова гарантировала себе участие в финале серии Гран-при по фигурному катанию, который состоится с 9 по 12 декабря в Осаке.

Щербакова одержала две победы на этапах Гран-при, в Италии и во Франции, набрав за каждую по 15 баллов (победитель получает 15 баллов, серебряный призер - 13, бронзовый - 11).

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
Фигуристка Анна Щербакова с падением выиграла этап Гран-при во Франции

Место в финале также забронировала японская фигуристка Каори Сакамото (24 балла).

Остальные участницы финала определятся по итогам последнего шестого этапа, Гран-при России, который пройдет в Сочи. Всего в Осаке выступят шесть фигуристок. В случае равенства очков в первую очередь будут учитываться занятые места, далее - сумма баллов за программы на двух этапах.

На данный момент на счету Алены Косторной, также выступившей в двух стартах, 24 балла. Камила Валиева в своем активе имеет 15 баллов (один этап), Елизавета Туктамышева и Майя Хромых - по 13 (обе - по одному проведенному этапу).

Спорт Фигурное катание