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21.11.2021 18:36
Рубрика: Спорт

Анна Щербакова выиграла Гран-при Франции и вышла в финал серии

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Чемпионка мира Анна Щербакова выиграла Гран-при Франции и первой из российских фигуристок гарантированно отобралась в финал серии, который состоится с 9 по 12 декабря в Осаке.
Анна Щербакова, как другие россиянки, набирает форму к чемпионату страны, где пройдет отбор на Олимпиаду. Фото: Reuters Анна Щербакова, как другие россиянки, набирает форму к чемпионату страны, где пройдет отбор на Олимпиаду. Фото: Reuters
Анна Щербакова, как другие россиянки, набирает форму к чемпионату страны, где пройдет отбор на Олимпиаду. Фото: Reuters

Это уже вторая после этапа в Италии победа Щербаковой. Но после выступлений Ани снова говорим не столько о прекрасном катании, сколько о силе характера спортсменки. Пока что в этом сезоне ничего не дается ей просто так: начиная с перелома пальца на ноге в межсезонье, борьбы за восстановление четверных прыжков и вдруг возникшей проблемы на сложнейшем каскаде "лутц - риттбергер". В Гренобле еще за новую короткую композицию пришлось понервничать. От восточной темы вернулись к драме, где чувствуется нерв. Да, это больше в стиле Щербаковой, поэтому ощущает она себя более органично, но программу точно нужно еще накатывать. Хотя положительный сдвиг в оценках за компоненты, которые не порадовали тренерский штаб Этери Тутберидзе в Турине, уже наметился.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фигуристы Степанова и Букин стали третьими на этапе Гран-при в Гренобле

Однако очередное звание героя и бойца Щербаковой присвоили после произвольной программы. В начале при заходе на четверной лутц у Ани проскочила нога на отталкивании. Может, потеря концентрации? Но более вероятная причина - плохое качество льда, которым французские турниры грешат постоянно. Щербакова упала плашмя и, естественно, осталась без элемента. Хотя потом сама фигуристка признается, что размышления об этом досадном и странном срыве не покидали ее весь прокат, внутренних переживаний не было заметно. Сразу после такого падения Щербакова как ни в чем не бывало исполнила квад - четверной флип.

- Я до сих пор в шоке, потому что не понимаю, что случилось на первом прыжке. Я размышляла об этом всю программу, - цитирует Щербакову пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Я приехала в Гренобль заряженная, полная сил. На разминке перед произвольной хорошо прыгала. После этой ошибки расстроилась, но для меня важно, что я доделала остальные элементы до конца.

С падения с тройного акселя начала и Алена Косторная. Как раз по ее жестам и мимике сразу после падения можно было с уверенностью сказать, что сейчас прокат развалится, как уже случалось. Но не в этот раз. Спортсменка смогла собраться и в итоге получила лучшие баллы за произвольную в сезоне.

Если Щербакова с двумя золотыми медалями и 30 баллами уже в финале Гран-при (победитель получает 15 баллов, серебряный призер - 13, бронзовый - 11 и так далее. - "РГ"), то Косторной придется подождать итогов последнего этапа Гран-при в Сочи.

На счету Алены 24 балла. Но место в финале - с таким же результатом - себе забронировала японская фигуристка Каори Сакамото. Она оказалась впереди благодаря более ценной победе на домашнем этапе.

В Сочи в следующие выходные выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Каждая претендует на поездку в Осаку. Но судьба Косторной больше зависит от бельгийки Луны Хендрикс, которая сенсационно победила россиянок Щербакову и Хромых в короткой программе на Гран-при Италии, а по сумме двух прокатов стала там третьей.

Еще одну победу на Гран-при в Гренобле сборной России принесла спортивная пара Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука также отобрались в финал серии с 26 баллами, присоединившись к соотечественникам Евгении Тарасовой - Владимиру Морозову (28) и китайцам Вэньцзинь Суй - Цун Ханю (30).

Между тем

Настоящий прыжок в историю совершила еще одна ученица Этери Тутберидзе - 14-летняя Аделия Петросян. Она стала первой фигуристкой, которой на соревнованиях покорился четверной риттбергер, пусть и с небольшим недокрутом. На этапе Кубка России в Перми Петросян исполнила его в каскаде с двойным тулупом.

На тренировках один из сложнейших квадов - докрученный и с чистым выездом - получался и у "королевы четверных" Александры Трусовой, но официально она первой исполнила на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип.

Аделии Петросян, чтобы стать настоящей рекордсменкой, тоже нужно сделать риттбергер на международном турнире. В ближайшее время у нее будет такая возможность - в финале юниорского Гран-при, который пройдет в Осаке в декабре.

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