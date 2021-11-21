Легендарный Оскар Табарес уволен после 15 лет работы в сборной Уругвая

Легендарный Оскар Табарес отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Уругвая. Причины на поверхности: "селесте" ("небесно-голубые") проиграли четыре матча подряд и занимают в квалификационном турнире ЧМ-2022 седьмую строчку.

Грустная ирония в том, что именно Табарес сделал сборную Уругвая командой, для которой подобные результаты категорически неприемлемы. Все помнят легендарную победу уругвайцев в финале ЧМ-1950 на бразильской "Маракане" над хозяевами поля. У всех на слуху имена Луиса Суареса, Эдинсона Кавани и других нынешних звезд сборной Уругвая. Но мало кто знает, что с 1970 по 2010 год "селесте" выиграли всего лишь один матч на чемпионатах мира, заполучив репутацию неисправимых грубиянов.

Возрождение уругвайского футбола началось с приходом Табареса в 2006-м. К тому времени специалист успел поработать в клубах, выиграть Кубок Либертадорес. Это было его второе пришествие в сборную: на ЧМ-1990 он вышел с ней в 1/8 финала. Теперь Табарес остался в национальной команде всерьез и надолго. При нем была инициирована программа "Процесс", охватывавшая уругвайский футбол на всех уровнях. Перед тем как начать тренировать, Табарес работал учителем: но вскоре Учитель (Эль Маэстро) стало его уважительным прозвищем. Для юниорских сборных он построил на базе библиотеку. Табарес лично следил за успеваемостью молодых людей, знакомил их с классической музыкой и театром. "Я футбольный человек, но есть вещи поважнее футбола. Спорт должен помогать образованию", - говорил Табарес. При нем сборная Уругвая вновь стала одной из сильнейших в мире. На ЧМ-2010 "селесте" финишировали четвертыми и выиграли Кубок Америки-2011.

"Мы должны стать жестче, не теряя нежности", - написал на стене своего дома в Монтевидео Табарес слова Че Гевары. Он всегда поддерживал своих игроков, хотя с 2016 года сам не мог обходиться без костылей из-за тяжелой болезни. В работе он реализовывал философию "когтя Чарруа", названную так по имени индейского народа, уничтоженного на территории Уругвая конкистадорами. "Это когда ты уже не можешь дышать, но превозмогаешь себя", - объяснял экс-форвард сборной Диего Форлан. Табарес так и живет.