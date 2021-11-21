Медведев и Зверев сражались за титул на ATP Finals

Смог ли российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев защитить титул на Итоговом чемпионате АТР в Турине? Это стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Но шансы были хорошими.

К сожалению, или, быть может, к счастью, мы не увидели очередной финал между Медведевым и лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. В полуфинале серба выбил из борьбы представитель Германии Александр Зверев. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу олимпийского чемпиона Токио.

Зверев, который занимает третью строчку рейтинга ATP, догнал Даниила Медведева по количеству побед в сезоне - по 58. Но напомним, что в очной встрече на групповом этапе Итогового Саша россиянину уступил - 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8). Хотя Даня и признает, что у соперника много козырей - мощные удары, классная подача.

- В группе я проиграл ему на решающем тай-брейке. Поэтому я просто жду матча с нетерпением - думаю, он будет отличным, - отметил Зверев в интервью на корте после победы над Джоковичем. - Если не считать "Шлемы" и Олимпиаду, это крупнейший турнир в мире. Здесь только лучшие, так что победа на нем будет очень ценной.

Кстати, Зверев также уже побеждал на Итоговом чемпионате - в 2018-м. Что касается Медведева, то он стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. В 2009 году он выиграл титул, а в 2008 году уступил Джоковичу, который тогда как раз завоевал свой первый трофей на этом турнире. Сейчас их у него пять. А рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (6).