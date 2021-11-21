Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев не смог второй год подряд стать победителем Итогового чемпионата АТР, который завершился в Турине.

В финале Медведев уступил олимпийскому чемпиону из Германии Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6.

Даниил и Александр играли между собой уже в 12-й раз, в том числе третий за последние 15 дней. Россиянин обыграл Зверева в полуфинале "Мастерса" в Париже, а также здесь, в Турине, на групповом этапе. Хотя дело и дошло до тай-брейков - 6:3, 6:7 3(:7), 7:6 (8:6). Но в решающем матче доминировал и контролировал ход игры именно Зверев.

Медведев не сумел защитить титул, а Зверев спустя несколько лет вернул себе трофей. Саша уже побеждал на Итоговом чемпионате в 2018 году. Кстати, третий номер рейтинга одолел вторую и первую ракетки мира. Ведь в полуфинале Зверев выбил из борьбы серба Новака Джоковича (7:6 (7:4), 4:6, 6:3).

Тем не менее Медведев стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. В 2009 году он выиграл Итоговый чемпионат, а в 2008 году уступил Джоковичу, который тогда завоевал свой первый трофей на Итоговом турнире.