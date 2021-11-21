Московские "Спартак" и "Динамо" одержали победы в регулярном чемпионате КХЛ

Новости

Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано" 18:50
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 18:47
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 18:45
Водитель Усмана Нурмагомедова арестован по делу о наезде на полицейского 18:31
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года 17:24
Лоза о Хлебниковой: Остается молиться и надеяться на чудо 17:16
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с юбилеем 16:24
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 16:06
Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Путин встретится с Вучичем и Аббасом 15:33
В Италии у бездомных есть свои адвокаты 15:20
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Песков напомнил Анкаре о центре тюркского мира на Алтае 15:13
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09
Ученые нашли неожиданный "побочный" эффект у лекарства от холестерина 15:06
Песков призвал НАТО прекратить провокации 14:59
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 14:59
Названы способы худеть во время сна 14:44
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна 14:25
"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера 14:02
В Испании устроят "зеленую пятницу" параллельно с "черной" 13:26
Мишустин выделил ЕАО средства на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ 13:19
В Подмосковье мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии 13:06
В Нидерландах отложили плановые операции из-за вспышки COVID-19 12:40
Беларусь возобновила экспорт электроэнергии на Украину 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
21.11.2021 18:46
Рубрика: Спорт

Московские "Спартак" и "Динамо" одержали победы в регулярном чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Продолжаются поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Накануне своих поклонников порадовали московские клубы - "Спартак" и "Динамо".
Хоккеисты "Динамо" провели отличный матч, одолев один из лучших клубов Востока - "Салават Юлаев". Фото: РИА Новости Хоккеисты "Динамо" провели отличный матч, одолев один из лучших клубов Востока - "Салават Юлаев". Фото: РИА Новости
Хоккеисты "Динамо" провели отличный матч, одолев один из лучших клубов Востока - "Салават Юлаев". Фото: РИА Новости

"Красно-белые" на выезде переиграли финский "Йокерит" - 4:2. У победителей отличились Александр Авцин, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарев. Хозяева ответили точными бросками Брайан О Нилл и Марко Анттила. Отметим, что "джокеры" по ходу поединка вели с преимуществом в две шайбы.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Шипачев стал четвертым игроком в КХЛ, забросившим 250 шайб

Это по завершении матча отметил главный тренер москвичей Борис Миронов:

- Мы играли с сильным соперником. Да, сначала пропустили два ненужных гола? но при этом понимали, что нужно играть все 60 минут в свою игру и не изобретая ничего лишнего. Доказали себе и нашим фанатам, что можем выигрывать и такие непростые поединки.

В другом матче дня московское "Динамо" на своем льду обыграло уфимский "Салават Юлаев" - 3:1 благодаря шайбам Дмитрия Рашевского, Андрея Сергеева и Вадима Шипачева. У уфимцев единственная шайба на счету Виктора Тихонова.

Вот как прокомментировал игру своей команды на послематчевой пресс-конференции наставник "бело-голубых" Алексей Кудашов:

- Во многом выиграли благодаря нашим болельщикам. Они гнали нас вперед, поддерживали. Отличная атмосфера. Если по игре, то сопернику не дали шанса. Сами создавали, атаковали, забили хорошие голы. Получилась полноценная хорошая игра в обороне и в атаке.

Тем временем

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (4:0).

На счету 36-летнего форварда дубль и результативная передача.

В общей сложности на счету россиянина 14 шайб и 15 передач в 18 матчах текущего сезона. Напомним, что всего за свою заокеанскую карьеру Овечкин забросил 744 шайбы в НХЛ. До третьего места в списке лучших бомбардиров Лиги, которое занимает чех Яромир Ягр, россиянину нужно забросить еще 22 шайбы. Ну а лучшим снайпером НХЛ и ориентиром для всех является канадец Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва