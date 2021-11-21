Московские "Спартак" и "Динамо" одержали победы в регулярном чемпионате КХЛ

Продолжаются поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Накануне своих поклонников порадовали московские клубы - "Спартак" и "Динамо".

"Красно-белые" на выезде переиграли финский "Йокерит" - 4:2. У победителей отличились Александр Авцин, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарев. Хозяева ответили точными бросками Брайан О Нилл и Марко Анттила. Отметим, что "джокеры" по ходу поединка вели с преимуществом в две шайбы.

Это по завершении матча отметил главный тренер москвичей Борис Миронов:

- Мы играли с сильным соперником. Да, сначала пропустили два ненужных гола? но при этом понимали, что нужно играть все 60 минут в свою игру и не изобретая ничего лишнего. Доказали себе и нашим фанатам, что можем выигрывать и такие непростые поединки.

В другом матче дня московское "Динамо" на своем льду обыграло уфимский "Салават Юлаев" - 3:1 благодаря шайбам Дмитрия Рашевского, Андрея Сергеева и Вадима Шипачева. У уфимцев единственная шайба на счету Виктора Тихонова.

Вот как прокомментировал игру своей команды на послематчевой пресс-конференции наставник "бело-голубых" Алексей Кудашов:

- Во многом выиграли благодаря нашим болельщикам. Они гнали нас вперед, поддерживали. Отличная атмосфера. Если по игре, то сопернику не дали шанса. Сами создавали, атаковали, забили хорошие голы. Получилась полноценная хорошая игра в обороне и в атаке.

Тем временем

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (4:0).

На счету 36-летнего форварда дубль и результативная передача.

В общей сложности на счету россиянина 14 шайб и 15 передач в 18 матчах текущего сезона. Напомним, что всего за свою заокеанскую карьеру Овечкин забросил 744 шайбы в НХЛ. До третьего места в списке лучших бомбардиров Лиги, которое занимает чех Яромир Ягр, россиянину нужно забросить еще 22 шайбы. Ну а лучшим снайпером НХЛ и ориентиром для всех является канадец Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.