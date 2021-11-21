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21.11.2021 09:54
Рубрика: Спорт

Овечкин прервал безголевую серию, сделав дубль

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Сан-Хосе" забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Его команда смогла добиться победы - 4:0.
Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya

На протяжении трех матчей Овечкин никак не мог пополнить свой снайперский счет. И в матче против "акул" из Сан-Хосе российского нападающего наконец-то прорвало.

Счет в матче был открыт на третьей минуте после точного броска Конора Шири. На 14-й минуте Овечкин в большинстве бросил со своей любимой точки, и вратарь соперника не смог спасти команду.

Этот гол стал 272-м для россиянина в большинстве в карьере, и он приблизился к рекордсмену лиги Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы.

"Вашингтон" забросил еще две шайбы в матче, автором одной из них стал Овечкин, а в другом случае он ассистировал Шири.

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 22 броска по своим воротам.

Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин