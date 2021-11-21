Овечкин прервал безголевую серию, сделав дубль

На протяжении трех матчей Овечкин никак не мог пополнить свой снайперский счет. И в матче против "акул" из Сан-Хосе российского нападающего наконец-то прорвало.
Счет в матче был открыт на третьей минуте после точного броска Конора Шири. На 14-й минуте Овечкин в большинстве бросил со своей любимой точки, и вратарь соперника не смог спасти команду.
Этот гол стал 272-м для россиянина в большинстве в карьере, и он приблизился к рекордсмену лиги Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы.
"Вашингтон" забросил еще две шайбы в матче, автором одной из них стал Овечкин, а в другом случае он ассистировал Шири.
Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 22 броска по своим воротам.
Office time! pic.twitter.com/Qz3BWE8pmI— Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2021