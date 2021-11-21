ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Химками"

Столичный ЦСКА удержал ничью в домашнем матче с "Химками" (0:0), играя в меньшинстве с 15-й минуты.

Тот эпизод мог стать переломным во встрече, поскольку арбитр Владислав Безбородов не просто удалил Бруно Фукса, впервые в карьере вышедшего в стартовом составе армейцев, но и назначил пенальти в ворота хозяев. Впрочем, Кемаль Адеми с "точки" промахнулся, пробив мимо.

Во второй половине "Химки" продолжили атаковать, а ЦСКА пытался поймать гостей на ошибках. Но в итоге матч и так закончился вничью - 0:0.

Первый круг армейцы завершили на шестом месте, имея в своем активе 24 набранных очка. В свою очередь подмосковная команда идет 15-й (13 очков).