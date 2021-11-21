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21.11.2021 16:24
Рубрика: Спорт

ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Химками"

Текст: Артур Нанян
Столичный ЦСКА удержал ничью в домашнем матче с "Химками" (0:0), играя в меньшинстве с 15-й минуты.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тот эпизод мог стать переломным во встрече, поскольку арбитр Владислав Безбородов не просто удалил Бруно Фукса, впервые в карьере вышедшего в стартовом составе армейцев, но и назначил пенальти в ворота хозяев. Впрочем, Кемаль Адеми с "точки" промахнулся, пробив мимо.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Во второй половине "Химки" продолжили атаковать, а ЦСКА пытался поймать гостей на ошибках. Но в итоге матч и так закончился вничью - 0:0.

Первый круг армейцы завершили на шестом месте, имея в своем активе 24 набранных очка. В свою очередь подмосковная команда идет 15-й (13 очков).

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