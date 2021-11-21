"Динамо" разгромило "Арсенал" со счетом 5:1

Столичное "Динамо" поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ благодаря крупной победе над "Арсеналом" в матче 15-го тура - 5:1.

Судьба этой встречи была предрешена уже в первом тайме, когда в промежутке с 15-й по 27-ю минуты хозяева забили аж четыре мяча: дубль оформил Вячеслав Грулев, еще по голу в свой актив записали Себастьян Шиманьски и Фабиан Бальбуэна.

"Первая половина была лучшей в сезоне. После перерыва мы чуть потеряли концентрацию, у соперника стали возникать моменты. Почему так произошло - будем разбираться на теории", - отметил после поединка Шиманьски.

Во втором тайме вышедший на замену Арсен Захарян довел счет до 5:0, на что туляки ответили точным ударом Данилы Хлусевича в концовке. "Динамо" поднялось на вторую строчку с 29-ю набранными очками, отставая от "Зенита" на четыре балла. Чуть позже сегодня обогнать команду Сандро Шварца может "Сочи", но для этого южанам надо будет одолеть дома казанский "Рубин".