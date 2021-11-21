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21.11.2021 21:30
Рубрика: Спорт

"Рубин" победил "Сочи": команды полчаса играли вдесятером

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В воскресенье вечером в заключительном матче 15-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле уступил казанскому "Рубину" - 1:2 (1:1). Решающий мяч в конце встречи, проходившей с большим преимуществом южан, провел датский легионер гостей Андерс Дрейер.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Поединок на олимпийской арене "Фишт" на только завершал расписание этого тура, но и всего первого круга, победителем которого уже стал питерский "Зенит". А в случае виктории на второе место - впервые в своей истории - выходили "барсы" Владимира Федотова.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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А вот лишившаяся из-за травм своих лидеров Ильи Самошникова и Джордже Деспотовича (а на матч с южанами дисквалифицирован еще и Хвича Кварацхелия) и потерпевшая в минувшем туре разгромное поражение от "Ростова" (1:5) команда Леонида Слуцкого может лишь подняться на восьмую строчку в турнирной таблице.

Набравшие ход хозяева доминировали весь первый тайм, создавая напряжение у ворот казанцев. Постоянно выигрывал сражения за верховые мячи их бомбардир Матео Кассьера, правый защитник Кирилл Заика раз разом прорывался по своему флангу и делали острейшие прострелы в штрафную, а его коллега по левому краю обороны Сергей Терехов заставил голкипера "Рубина" Юрия Дюпина в отчаянном прыжке отразить мяч после мощного выстрела с линии штрафной.

Правда, забил "Сочи" только однажды: Кристиан Нобоа подал справа угловой, а центральный защитник Родриго переправил головой мяч метров с шести в сетку - 1:0, 27-я минута.

В то же время и гости, в основном оборонявшиеся большим числом футболистов, провели несколько острых контратак. И быстрый выпад с участием одна Бакаева оказался результативным. Саймурад промчался по левому флангу почти до линии ворот, отпасовал назад Оливеру Абильдгору, который метров с 19-ти идеально угодил в левый нижний от Николай Заболотного угол - 1:1, 31-я минута.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Вскоре после перерыва на первые роли вышли уже арбитры. Сначала защитник хозяев Игорь Юрганов угодил мячом в Сеада Хакшабановича, а затем и свалил на газон боснийского легионера. Главный судья Алексей Матюнин после подсказки со стороны ВАР и просмотра эпизода на видеомониторе за "фол последней надежды" удалил сочинца на 59-й минуте. Но буквально тут же Абильдгор безрассудно врезался в Заику, получил второй "горчичник" и также покинул поле.

В общем, "Рубин" имел численное большинство чуть больше одной (!) минуты.

Южане продолжали атаковать, имели несколько неплохих моментов, зато едва ли не единственная за тайм атака гостей стала голевой. Дебютант сборной Дании Андерс Дрейер, получив мяч со своей половины, вошел справа в штрафную и явно неожиданно для голкипера "барсов" пробил над его головой - 1:2, 81-я минута.

Таким образом, "Сочи" потерпел обидное для себя поражение и остался после первой половины чемпионата России на третьем месте, набрав 27 очков. "Рубин", в активе которого стало 22 балла, поднялся на восьмое место.

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