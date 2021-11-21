Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Напомним главную особенность кубкового турнира - запрещено участие иностранных легионеров. В командах Суперлиги, которые выступают в четвертьфинале, в чемпионате страны разрешено задействовать не более двух варягов. Многие из них и делают погоду в своих коллективах, но в Кубке России вынуждены наблюдать за действиями партнеров с трибун.
Действующий обладатель трофея "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда Свердловской области в гостях уступил ижевской команде "Купол-Родники" - 71:74. Обратим внимание на еще одно кубковое правило, несколько идущее вразрез с классическими канонами баскетбола. В двухматчевых противостояниях допускаются ничьи. Дополнительное время судьи назначают только в том случае, если по завершении повторной игры общий счет равный. А в Ижевске ничья как раз и могла быть зафиксирована, если бы попал в кольцо ревдинец Максим Колюшкин после дальнего броска на последних секундах. У хозяев самым результативным с 17 набранными очками стал центровой Евгений Фидий, в свое время привлекавшийся в состав старшей молодежной сборной страны. В составе "Темпа" отличился Дмитрий Артешин (22).
Чемпион Суперлиги прошлого сезона 2020/21 БК "Самара" добился победы над "Уралмашем" в Екатеринбурге - 90:82. Волжане по завершении первой половины встречи лидировали с разницей "плюс 15", но в двух следующих четвертях преимущество подрастеряли, хотя и сохранили перед домашней игрой высокие шансы на общий успех. Лучшие бомбардиры: "Уралмаш" - Антон Глазунов (20), Никита Балашов (19); БК "Самара" - Александр Варнаков (21), Максим Барашков (18), Максим Дыбовский (18).
Столичная "Руна", входящая в группе лидеров текущего регулярного чемпионата Суперлиги, на выезде огорчила "Уфимец" - 75:70. И здесь гости лихо начали - 24:11 по итогам стартовой четверти. Башкортостанская команда вовремя перестроилась, выиграла с незначительным перевесом остальные три десятиминутки, но догнать соперника так и не смогла. Лидер по числу набранных очков в матче - москвич Андрей Сопин (22), защищавший цвета национальной сборной на чемпионате мира-2019 в Китае.
И, наконец, БК "Новосибирск" дома оказался чуть сильнее московского клуба МБА - 75:72. Дебют игры предвещал разгром гостей - 29:12 после 10 минут соперничества. Однако столичные баскетболисты показали умение держать удар и перед ответной игрой на своей площадке именно они с дефицитом "минус 3" выглядят фаворитами. Обращаем внимание на пять дальних попаданий новосибирца Максима Ткаченко, воспитанника баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" (Краснодар). У москвичей больше всего очков (17) принес Владислав Шарапов, однако он из десяти попыток "трешек" реализовал лишь один бросок.
"Уфимец" (Уфа) - "Руна" (Москва) - 70:75;
"Уралмаш" (Екатеринбург) - БК "Самара" - 82:90;
"Купол-Родники" (Ижевск) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 74:71;
БК "Новосибирск" - МБА (Москва) - 75:72.
Ответные матчи - 11 декабря.