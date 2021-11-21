Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Состоялись первые матчи четвертьфинала розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Ответные встречи назначены на 11 декабря, во всех парах интрига сохраняется, так как преимущество того или иного клуба пока составляет от трех до восьми очков.

Напомним главную особенность кубкового турнира - запрещено участие иностранных легионеров. В командах Суперлиги, которые выступают в четвертьфинале, в чемпионате страны разрешено задействовать не более двух варягов. Многие из них и делают погоду в своих коллективах, но в Кубке России вынуждены наблюдать за действиями партнеров с трибун.

Действующий обладатель трофея "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда Свердловской области в гостях уступил ижевской команде "Купол-Родники" - 71:74. Обратим внимание на еще одно кубковое правило, несколько идущее вразрез с классическими канонами баскетбола. В двухматчевых противостояниях допускаются ничьи. Дополнительное время судьи назначают только в том случае, если по завершении повторной игры общий счет равный. А в Ижевске ничья как раз и могла быть зафиксирована, если бы попал в кольцо ревдинец Максим Колюшкин после дальнего броска на последних секундах. У хозяев самым результативным с 17 набранными очками стал центровой Евгений Фидий, в свое время привлекавшийся в состав старшей молодежной сборной страны. В составе "Темпа" отличился Дмитрий Артешин (22).

Чемпион Суперлиги прошлого сезона 2020/21 БК "Самара" добился победы над "Уралмашем" в Екатеринбурге - 90:82. Волжане по завершении первой половины встречи лидировали с разницей "плюс 15", но в двух следующих четвертях преимущество подрастеряли, хотя и сохранили перед домашней игрой высокие шансы на общий успех. Лучшие бомбардиры: "Уралмаш" - Антон Глазунов (20), Никита Балашов (19); БК "Самара" - Александр Варнаков (21), Максим Барашков (18), Максим Дыбовский (18).

Столичная "Руна", входящая в группе лидеров текущего регулярного чемпионата Суперлиги, на выезде огорчила "Уфимец" - 75:70. И здесь гости лихо начали - 24:11 по итогам стартовой четверти. Башкортостанская команда вовремя перестроилась, выиграла с незначительным перевесом остальные три десятиминутки, но догнать соперника так и не смогла. Лидер по числу набранных очков в матче - москвич Андрей Сопин (22), защищавший цвета национальной сборной на чемпионате мира-2019 в Китае.

И, наконец, БК "Новосибирск" дома оказался чуть сильнее московского клуба МБА - 75:72. Дебют игры предвещал разгром гостей - 29:12 после 10 минут соперничества. Однако столичные баскетболисты показали умение держать удар и перед ответной игрой на своей площадке именно они с дефицитом "минус 3" выглядят фаворитами. Обращаем внимание на пять дальних попаданий новосибирца Максима Ткаченко, воспитанника баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" (Краснодар). У москвичей больше всего очков (17) принес Владислав Шарапов, однако он из десяти попыток "трешек" реализовал лишь один бросок.

Все результаты первых матчей четвертьфинала:

"Уфимец" (Уфа) - "Руна" (Москва) - 70:75;

"Уралмаш" (Екатеринбург) - БК "Самара" - 82:90;

"Купол-Родники" (Ижевск) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) - 74:71;

БК "Новосибирск" - МБА (Москва) - 75:72.

Ответные матчи - 11 декабря.