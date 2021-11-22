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22.11.2021 22:35
Рубрика: Спорт

Азмун не поможет "Зениту" в матче против "Мальме" в ЛЧ

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, кто из футболистов не сможет сыграть в пятом матче группового раунда Лиги чемпионов против шведского "Мальме".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Напомним, что российская команды занимают третье и четвертое места в группе H.

Наставник питерского клуба Сергей Семак накануне встречи рассказал о проблемах с составом.

"Не сыграют Крицюк и Азмун - оба не прилетели, у обоих есть проблемы. По медицинским показаниям они, к сожалению, не смогут помочь нам завтра. У Азмуна мышечный спазм, который, к сожалению, не позволит ему сыграть. Надеюсь, потеряли его ненадолго. Что касается Кузяева - немного, но сможет, он провел пару тренировок. На какое-то время он выйти готов", - цитирует Семака сайт "Зенита".

Начало матча в 23:00 по московскому времени. "Зенит" опережает шведский клуб в борьбе за третье место в группе на три очка. В этом матче решится судьба путевки в Лигу Европы. В первом круге чемпионы России победили со счетом 4:0.

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