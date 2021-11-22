"Челси" вслед за "Ювентусом" может пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник в Европе состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам могут определиться еще несколько команд, досрочно обеспечивших себе участие в плей-офф. Внимание российских болельщиков приковано к квартету "Н", где выступает "Зенит". В теории у питерцев есть еще шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, но для этого подопечным Сергея Семака необходимо победить в обеих оставшихся играх и надеяться на поражение "Челси" во вторничном противостоянии с "Ювентусом".

При этом зенитовцы близки к тому, чтобы попасть в еврокубковую весну. Для выхода в 1/16 финала Лиги Европы им достаточно будет не уступить на выезде шведскому "Мальме". Задача не из самых сложных, учитывая результаты скандинавов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как и в случае с "Зенитом", "Челси" также устроит ничья в сегодняшней встрече. Лондонцы принимают "Ювентус", который набрал максимальные 12 очков в четырех турах и заранее пробился в 1/8 финала ЛЧ. В последнем на данный момент матче турнира "Старая синьора" обыграла команду Сергея Семака со счетом 4:2, после чего одержала еще две победы уже в "серии А" - над "Фиорентиной" (1:0) и "Лацио" (2:0).

Судя по последним результатам "Ювентуса", можно сказать, что клуб потихоньку приходит в себя после неожиданного ухода Криштиану Роналду в последние дни летнего межсезонья. По словам вице-президента итальянского клуба Павла Недведва, перед Аллегри стоит задача завоевать трофей Лиги чемпионов.

- Наша цель не только взять Лигу чемпионов, но и забраться как можно выше в чемпионате стране. Также есть Кубок и Суперкубок Италии, - отметил Недвед.

Схожие цели преследует и "Челси". Лондонцы не проигрывают никому уже в девяти матчах подряд и лидируют в Премьер-лиге, опережая на три очка "Ливерпуль". Перед игрой с "Ювентусом" команда Томаса Тухеля разгромила в гостях "Лестер" 3:0, в очередной раз показав класс.

Для выхода в плей-офф лондонцам достаточно сыграть вничью с итальянской командой. В таком случае шансов на 1/8 лишится "Зенит"

Любопытный матч состоится на "Камп Ноу", где "Барселона" примет "Бенфику" во второй игре при новом тренере Хави. К слову, судить эту встречу будет российская бригада во главе с Сергеем Карасевым. На кону - вторая путевка в плей-офф из группы "Е", где первое место досрочно заняла "Бавария". На данный момент в активе каталонцев шесть очков, "Бенфики" - четыре.

Еще один интересный поединок пройдет в Испании, где противостоять друг другу будут лидеры группы "F" - "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед", набравшие по семь очков. Этот матч станет первым для "красных дьяволов" после отставки Уле Гуннара Сульшера.

Тем временем

Игра 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" была прервана по решению главного арбитра Рудди Букке, который увел команды с поля уже в начале матча. Все началось с того, что болельщики "Лиона" не давали футболистам гостевого клуба подать угловой, забрасывая их с трибун посторонними предметами. В результате одна из бутылок попала в голову полузащитника "Марселя" Димитри Пайету. Поединок так и не был возобновлен. Уже во второй раз по ходу нынешнего сезона матч "Марселя" не доигрывается до конца. В августе была остановлена встреча "провансальцев" на выезде против "Ниццы", когда все тот же Пайет забросил обратно на трибуну бутылку, которую в его сторону кинули фанаты хозяев. После этого болельщики прорвались на поле, и началась массовая драка.

Где будем смотреть

23 ноября, вторник

"Матч ТВ"

20.45. "Вильярреал" (Испания) - "МЮ" (Англия). Прямая трансляция.

22.45. "Мальме" (Швеция) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Челси" (Англия) - "Ювентус" (Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

22.45. "Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция.