Голкипер "Металлурга" Кошечкин установил рекорд в чемпионате КХЛ

Это достижение 38-летний вратарь установил накануне в поединке против "Автомобилиста" (3:0). Для Кошечкина встреча стала 500-й в составе магнитогорского клуба.
В текущем чемпионате КХЛ вратарь провел 12 игр, в которых одержал девять побед при 93,2% отраженных бросков.
Ну а пока Василий принимает поздравления, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов по итогам игровой недели.
Лучшим вратарем во второй раз в карьере стал Александр Судницин ("Нефтехимик"), одержавший с командой три победы в четырех матчах. По воротам Судницина было нанесено 120 бросков (30 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83 %. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,23.
Среди защитников не было равных Дамиру Шарипзянову из "Авангарда". На счету Шарипзянова три (1+2) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+5".
Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Александр Полунин ("Локомотив"), одержавший с командой три победы в четырех матчах. На счету Полунина четыре (4+0) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4".
Ну а что касается новичков, то впервые в карьере им стал Арсений Грицюк ("Авангард"), одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. На счету Грицюка пять (4+1) очков, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4".