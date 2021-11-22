Голкипер "Металлурга" Кошечкин установил рекорд в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги громкое событие - голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин установил рекорд, став первым вратарем в истории отечественных чемпионатов, кому удалось провести 100 матчей "на ноль".

Это достижение 38-летний вратарь установил накануне в поединке против "Автомобилиста" (3:0). Для Кошечкина встреча стала 500-й в составе магнитогорского клуба.

В текущем чемпионате КХЛ вратарь провел 12 игр, в которых одержал девять побед при 93,2% отраженных бросков.

Ну а пока Василий принимает поздравления, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов по итогам игровой недели.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере стал Александр Судницин ("Нефтехимик"), одержавший с командой три победы в четырех матчах. По воротам Судницина было нанесено 120 бросков (30 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83 %. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,23.

500-й матч в составе "Металлурга" Василий Кошечкин отметил новым личным достижением

Среди защитников не было равных Дамиру Шарипзянову из "Авангарда". На счету Шарипзянова три (1+2) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+5".

Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Александр Полунин ("Локомотив"), одержавший с командой три победы в четырех матчах. На счету Полунина четыре (4+0) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4".

Ну а что касается новичков, то впервые в карьере им стал Арсений Грицюк ("Авангард"), одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. На счету Грицюка пять (4+1) очков, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4".