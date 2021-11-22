Голкипер "Металлурга" Кошечкин установил рекорд в чемпионате КХЛ

Новости

В КДК РФС прокомментировали стычку игроков "Краснодара" и "Спартака" 17:58
American Music Awards назвала артистами года группу BTS 17:55
Запись секретного концерта Адель можно посмотреть в Сети 17:54
Sony может запретить выпуск сторонних корпусов для PlayStation 5 17:41
Байден выдвинул главу ФРС США на второй срок 17:37
Фетисов назвал безобразием уход Ларионова из молодежной сборной 17:36
СК Беларуси заявил о 132 пострадавших от польских силовиков на границе 17:30
В Арктике открылась вакансия наблюдателя за погодой за 200 тысяч рублей 17:29
Российский парламент принял на себя председательство в ПАЧЭС 17:27
В Махачкале умер пострадавший при взрыве газа в доме 17:15
Мишустин рассчитывает на укрепление сотрудничества Киргизии с Россией 17:14
ФАС оштрафовала Теле2 за завышение тарифов 17:02
Путин отметил самобытный талант Руслановой 17:01
Болгары вступились перед США за своего президента, назвавшего Крым русским 16:55
В Москве рухнул спрос на ипотеку 16:49
Вакцинация детей от COVID-19 в Израиле начнется 23 ноября 16:31
Частое употребление сладких напитков ведет к развитию слабоумия 16:27
Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, действующей в интересах Запада 16:17
В центре Челябинска обнаружили источник радиации 16:00
В Махачкале четыре человека пострадали при взрыве газа в доме 15:58
Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой 15:58
Первый московский кинотеатр объявил о введении системы QR-кодов 15:57
В Париже на Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию 15:54
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита красной икры в стране 15:43
Курс евро впервые с 6 октября превысил 84 рубля 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 17:41
Рубрика: Спорт

Голкипер "Металлурга" Кошечкин установил рекорд в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги громкое событие - голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин установил рекорд, став первым вратарем в истории отечественных чемпионатов, кому удалось провести 100 матчей "на ноль".
Василий Кошечкин помог своей команде добиться уверенной победы над "Автомобилистом" - 3:0. Фото: Татьяна Андреева Василий Кошечкин помог своей команде добиться уверенной победы над "Автомобилистом" - 3:0. Фото: Татьяна Андреева
Василий Кошечкин помог своей команде добиться уверенной победы над "Автомобилистом" - 3:0. Фото: Татьяна Андреева

Это достижение 38-летний вратарь установил накануне в поединке против "Автомобилиста" (3:0). Для Кошечкина встреча стала 500-й в составе магнитогорского клуба.

Фото: REUTERS/Stephen Brashear-USA TODAY Sports
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения

В текущем чемпионате КХЛ вратарь провел 12 игр, в которых одержал девять побед при 93,2% отраженных бросков.

Ну а пока Василий принимает поздравления, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов по итогам игровой недели.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере стал Александр Судницин ("Нефтехимик"), одержавший с командой три победы в четырех матчах. По воротам Судницина было нанесено 120 бросков (30 в среднем за игру), из которых он отразил 95,83 %. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,23.

500-й матч в составе "Металлурга" Василий Кошечкин отметил новым личным достижением

Среди защитников не было равных Дамиру Шарипзянову из "Авангарда". На счету Шарипзянова три (1+2) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+5".

Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Александр Полунин ("Локомотив"), одержавший с командой три победы в четырех матчах. На счету Полунина четыре (4+0) очка, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4".

Ну а что касается новичков, то впервые в карьере им стал Арсений Грицюк ("Авангард"), одержавший с командой четыре победы в четырех матчах недели. На счету Грицюка пять (4+1) очков, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+4".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Хоккей Игроки и тренеры