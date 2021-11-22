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22.11.2021 04:40
Рубрика: Спорт

"Металлург" обыграл "Автомобилист" в КХЛ благодаря своему голкиперу

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8615)
Продолжаются напряженные поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Хоккеисты "Автомобилиста" ни разу не смогли поразить ворота "Металлурга" и проиграли - 0:3. Фото: Татьяна Андреева Хоккеисты "Автомобилиста" ни разу не смогли поразить ворота "Металлурга" и проиграли - 0:3. Фото: Татьяна Андреева
Хоккеисты "Автомобилиста" ни разу не смогли поразить ворота "Металлурга" и проиграли - 0:3. Фото: Татьяна Андреева

Вчера екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке принимал одного из фаворитов турнира - магнитогорский "Металлург".

Фото: РИА Новости
Московские "Спартак" и "Динамо" одержали победы в регулярном чемпионате КХЛ

Этот поединок стал настоящим бенефисом голкипера Магнитки Василия Кошечкина. Начнем с того, что уральский клуб добился победы со счетом 3:0, ну а 38-летний Василий стал первым вратарем в истории отечественных чемпионатов, кому удалось провести 100 матчей "на ноль".

Отметим, что в текущем чемпионате КХЛ вратарь "Металлурга" провел 12 игр, в которых одержал девять побед при 93,2% отраженных бросков.

Василий Кошечкин в Континентальной хоккейной лиге провел 709 матчей, а до "Металлурга" он выступал за "Ладу" (2008-2009) и "Северсталь" (2010-2013). Кошечкин выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. Также замечательный вратарь является чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Большое внимание вызвала и встреча в Москве, где ЦСКА обыграл СКА - 3:1.

Шайбы в составе московского клуба забросили Сергей Плотников, Сергей Андронов и Михаил Григоренко. У СКА отличился Антон Бурдасов. Отметим, что для команды Валерия Брагина это поражение стало шестым подряд.

Порадовал своих поклонников и нижнекамский "Нефтехимик", одержавший волевую победу над ярославским "Локомотивом" - 1:0.

Тем временем

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (4:0).

На счету 36-летнего форварда дубль и результативная передача.

В общей сложности на счету россиянина 14 шайб и 15 передач в 18 матчах текущего сезона. Напомним, что всего за свою заокеанскую карьеру Овечкин забросил 744 шайбы в НХЛ. До третьего места в списке лучших бомбардиров Лиги, которое занимает чех Яромир Ягр, россиянину нужно забросить еще 22 шайбы. Ну а лучшим снайпером НХЛ и ориентиром для всех является канадец Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

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